خلل جديد في تطبيق Messages يتسبب في تعطيل أجهزة iPhone و iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن يكون تطبيق الرسائل Messages من آبل تطبيقًا بسيطًا مصممًا لإرسال الرسائل وإستلاهما. ومع ذلك، على مر السنين، تم إكتشاف العديد من الأخطاء في هذا التطبيق والتي تعمل على تعطيل التطبيق أو الجهاز أثناء تلقي رسائل تحتوي على سلسلة من الأحرف الغريبة.

قد تعتقد أن شركة آبل قامت بحل هذه المشكلة منذ فترة طويلة، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال، فيبدو أن هذه المشكلة عادت للظهور مرة أخرى. ووفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit، فيبدو أن إرسال سلسلة من الأحرف التي تحتوي على أيقونة العلم الإيطالي والأحرف باللغة السندية يمكن أن تتسبب في تعطل هواتف iPhone ولوحيات iPad التي تتلقى هذه الرسالة.

ما يجعل الأمور أسوأ هو أن هذا الخلل لا يؤثر فقط على تطبيق Messages، وإنما يؤثر أيضًا على التطبيقات الأخرى التي يمكنها تلقي الرسائل. يتضمن ذلك تطبيق Mail وتطبيقات المراسلة الأخرى. في الوقت الراهن، لا توجد طريقة لمنع هذه الأيقونات والحروف من التسبب في تعطل أجهزة iOS، وفي بعض الحالات، يجب إستعادة الجهاز في وضع DFU Mode لإصلاحه.

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الخبر السار هو أنه وفقا لموقع MacRumors، فيبدو أنه تلقى نصيحة من أحد القراء مفادها أن النسخة التجريبية الثانية من نظام iOS 13.4.5 تقوم بإصلاح هذا الخلل، على الرغم من أننا لا نزال نجهل متى بالضبط ستقوم شركة آبل بإصدار هذا التحديث لعامة المستخدمين.