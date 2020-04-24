شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تعمل على إصلاح سطوع مجموعة أقمار الانترنت الفضائى بعد الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينتج عن ذلك انعكاس ضوء الشمس أكثر من المعتاد، مما يجعل الأقمار الصناعية تبدو مشابهة للنجوم.

أطلقت SpaceX حتى الآن 422 قمرًا صناعيًا Starlink في المدار، بما في ذلك 60 إطلاقًا من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا يوم الأربعاء.

قال ماسك ردا على أحد مستخدمي تويتر، إن شركته تعدل الآن زاوية الألواح الشمسية على أكثر من 400 قمر صناعي قيد التشغيل حاليًا.

وكان السؤال، "هل هناك سبب يجعلهم أكثر إشراقا وأكثر وضوحا في الآونة الأخيرة؟ أشعر أن الكثير من الناس يكتشفونهم فجأة ولم يلاحظهم أحد إلى حد ما من قبل؟"، وأجاب ماسك: "زاوية الألواح الشمسية أثناء رفع المدار"، مضيفا "نحن نصلح ذلك الآن".

تدور الأقمار الصناعية حول مسافة قريبة نسبيًا من الأرض تبلغ 340 ميلًا، مما يساعد على جعلها أكثر وضوحًا بالعين المجردة.

Advertisements

وأضاف ماسك، أن جميع الأقمار الصناعية المقبلة لـ Starlink، سيكون لها أيضًا "مظلات" تجعل لونها قاتم، مؤكدا "نحن نتخذ بعض الخطوات الرئيسية للحد من سطوع القمر الصناعي".

ويُظهر استمرار عمليات الإطلاق، أن ماسك لا يسمح للوباء بعرقلة خطط شركته لإنشاء مجموعة إنترنت عريضة النطاق في مدار منخفض.

قال ماسك، إن هناك حاجة إلى 400 قمر صناعي على الأقل لبدء SpaceX في تقديم الحد الأدنى من تغطية الإنترنت، و 800 على الأقل ضرورية للتغطية المعتدلة.

تهدف الشركة إلى امتلاك أكثر من 1000 قمر صناعي في المدار بنهاية العام، كما وافقت عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية لإطلاق ما يزيد عن 12000 قمر صناعي.