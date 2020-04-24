شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحمايتهم على الإنترنت..كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة فيس مؤخرا وبشكل رسمي تطبيق التراسل الموجه للأطفال Messenger Kids في أكثر من 70 دولة جديدة، بعد أن كان متاحًا فقط في الولايات المتحدة وكندا وبيرو، حيث تهدف إتاحة التطبيق في دول جديدة إلى مساعدة المزيد من الأطفال الذين يمكثون في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، والذين أصبحوا بحاجة للمزيد من التواصل مع أصدقائهم عبر تطبيق مخصص.

ما هو تطبيق Messenger Kids؟

تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2017، وهو تطبيق دردشة فيديو ومراسلة مجاني مصمم الأطفال أقل من 13 عاما على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية الذكية، ويمكن للوالدين مراقبة أنشطتهم عبر حسابات ماسنجر الخاصة بهم، فيما يأتي التطبيق بالكثير من الميزات الموجهة للأطفال بشكل خاص، مثل: الملصقات، وملفات الصور المتحركة GIF، والرموز التعبيرية، وأدوات الرسم، في حين تتميز محادثات الفيديو بالفلاتر والتفاعلات والمؤثرات الصوتية التي تجذب الأطفال الصغار.

كذلك فيتيح التطبيق للوالدين إعداد قوائم جهات الاتصال للأطفال وإدارتها في أجهزتهم الخاصة، ولا توجد مشتريات أو إعلانات داخل تطبيق Messenger Kids.

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ما هي آخر مميزات تم توفيرها فى Messenger Kids؟

وفر فيس بوك العديد من التحديثات الأخيرة، والتى تسمح للوالدين بترك بعض المسؤولية للأطفال في استخدام التطبيق، من خلال السماح لهم بالتحكم في طلبات الصداقة الخاصة بهم، بدلًا من الاضطرار إلى إدارة كل طلب نيابة عنهم، لكن في نفس الوقت سيستمر الآباء في تلقي إشعارات بشأن أصدقاء أطفالهم الجدد عبر مسنجر، والقدرة على تجاوز هذه الطلبات.

كذلك فقد حصل التطبيق على ميزة تسمح للبالغين المعتمدين مثل المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على إدارة محادثة جماعية تضم أطفالهم وأصدقاءهم في الفصل، أو أثناء وجودهم خارج المدرسة، كما يمكن للوالدين التحكم في أسماء أطفالهم وصور ملفاتهم الشخصية؛ لتكون مرئية لأصدقاء الأصدقاء في الولايات المتحدة، وكندا، وأمريكا اللاتينية.

طريقة تثبيت تطبيق Messenger Kids للأطفال

كل ما يحتاج الوالدين فعله للسماح لأطفالهم باستخدام التطبيق هو تثبيت التطبيق في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ثم استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاص بالوالد في فيسبوك لمصادقة حساب Messenger Kids باسم الطفل، وبعد ذلك سيكون الوالدان قادرين على إدارة حساب الطفل وتخصيصه، من خلال لوحة تحكم الرقابة الأبوية في تطبيق فيسبوك الخاص به.