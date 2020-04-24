بتقنية 5G .. هواوي تطلق هواتف جديدة من سلسلة نوفا 7

وتوفّر جميع الطرازات الثلاثة، اتصال حديث 5G، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64MP، كما يتميز ببطارية قوية 4000mAh ودعم شحن سريع 40W. وفقًا لموقع androidcentral.

وذكر التقرير، أن هاتف نوفا 7 برو 5G الجديد، يتميز بشاشة منحنية 6.57 بوصة FHD + OLED، بتصميم ثقب الشاشة على شكل حبة تحتوي على كاميرا أساسية 32 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي ثانوية 8 ميغابكسل.

وعن الرقائق معالج، يتميز نوفا 7 بمعالج كيرين 985، وذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغا بايت.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف، يحتوي على كاميرا رباعية بمستشعر رئيسي 64MP، ومستشعر 8MP بزواية فائقة الاتساع، وعدسة 8 ميغابكسل مع زووم بصري 5x وزوم هجين 50x، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

ومن المقرر أن تتاح سلسلة الهواتف الجديدة من هواوي، للبيع في الصين، ابتداء من 28 نيسان/أبريل الجاري، حيث تأتي في ألوان الأسود، والأخضر، والأرجواني، والأحمر، والفضي.