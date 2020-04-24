وتوفّر جميع الطرازات الثلاثة، اتصال حديث 5G، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64MP، كما يتميز ببطارية قوية 4000mAh ودعم شحن سريع 40W. وفقًا لموقع androidcentral.
وذكر التقرير، أن هاتف نوفا 7 برو 5G الجديد، يتميز بشاشة منحنية 6.57 بوصة FHD + OLED، بتصميم ثقب الشاشة على شكل حبة تحتوي على كاميرا أساسية 32 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي ثانوية 8 ميغابكسل.
وعن الرقائق معالج، يتميز نوفا 7 بمعالج كيرين 985، وذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغا بايت.
وفي الجزء الخلفي من الهاتف، يحتوي على كاميرا رباعية بمستشعر رئيسي 64MP، ومستشعر 8MP بزواية فائقة الاتساع، وعدسة 8 ميغابكسل مع زووم بصري 5x وزوم هجين 50x، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.
ومن المقرر أن تتاح سلسلة الهواتف الجديدة من هواوي، للبيع في الصين، ابتداء من 28 نيسان/أبريل الجاري، حيث تأتي في ألوان الأسود، والأخضر، والأرجواني، والأحمر، والفضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بتقنية 5G .. هواوي تطلق هواتف جديدة من سلسلة نوفا 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.