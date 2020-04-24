Meizu تؤكد قدوم Meizu 17 Series مع المعالج SD865 والذاكرة التخزينية UFS 3.1

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Meizu على التشويق لهاتفها الرائد المقبل Meizu 17 طيلة الأسابيع القليلة الماضية، ومؤخرًا فقط كشفت لنا الشركة أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم الثامن من شهر مايو المقبل. وبغض النظر عن الهاتف Meizu 17، فنحن نتوقع أن تكشف لنا شركة Meizu كذلك عن الهاتف Meizu 17 Pro.

أما وقد قلنا ذلك، فقد نشرت شركة Meizu للتو ملصق تشويقي آخر تؤكد فيه أن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro سيصلان مع المعالج Snapdragon 865، ومع ذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1. وفي نفس الوقت، أكدت لنا الشركة الصينية بالأمس أن هذين الهاتفين سيحصلان كذلك على أربع كاميرات في الخلف ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من الشائعات والتسريبات التي أكدت لنا كذلك أن هواتف Meizu 17 Series ستضم شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنها ستدعم الشحن السريع بقوة 30W. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى غاية 8 مايو للحصول على التفاصيل الرسمية والكاملة، بما في ذلك تاريخ طرح هذه الهواتف في الأسواق والأسعار الرسمية.