واجهة iQOO UI ستصل إلى الهواتف الذكية القديمة في منتصف شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار العديد من الشركات الصينية، فالعلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo تعتزم بدورها إستخدام الواجهة الخاصة بها بدلاً من الإعتماد على الواجهة الخاصة بشركتها الأم في هواتفها الذكية. بالفعل، لقد بدأت شركة iQOO منذ الهاتف Vivo iQOO 3 5G الإعتماد على واجهة iQOO UI الخاصة بها والتوقف عن إستخدام واجهة FunTouch OS التابعة لشركة Vivo.

أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن العلامة التجارية الفرعية iQOO لا تريد أن يكون هناك أي وجود لواجهة شركتها الأم في هواتفها الذكية، فهي لم تؤكد لنا فقط حاليًا أن جميع هواتفها الذكية التي ستصل في المستقبل ستضم واجهة iQOO UI الجديدة الخاصة بها، وإنما أكدت لنا كذلك أنها ستقوم بجلب هذه الواجهة إلى هواتفها الذكية القديمة أيضًا مع تحديث Android 10.

ذكرت شركة iQOO أنها ستقوم بجلب تحديث Android 10 مع واجهة iQOO UI إلى هواتفها الذكية إبتداءً من منتصف شهر يونيو المقبل، ولكن هذا الإطار الزمني ينطبق على العملاء الصينيين، وهذا ما يعني بأن عملاء الشركة في بقية أنحاء العالم سيضطرون إلى الإنتظار لفترة أطول.

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ووفقا لشركة iQOO، فقد ذكرت أنها ستجلب واجهة iQOO UI الجديدة إلى كل من Vivo iQOO و Vivo iQOO Neo و Vivo iQOO Neo 855 و Vivo iQOO Neo 855 Racing و Vivo iQOO Pro. ومع ذلك، فمن الغريب أن نرى الهاتف Vivo iQOO Pro 5G غير مذكور في القائمة.