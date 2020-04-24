OnePlus تُقر بوجود مشكلة اللون الأخضر في شاشة OnePlus 8 Pro، وتعد بالحل قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإطلاق الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في المملكة المتحدة وأوروبا منذ اليوم 21 أبريل. ومنذ ذلك الحين، أوضح العديد من المستخدمين الأوائل أن هواتفهم الذكية الجديدة من OnePlus تعاني من مشكلة سيئة مع الشاشة.

في الواقع، لقد أوضح هؤلاء المستخدمين أن شاشات هواتفهم الذكية تصبح خضراء اللون عندما تكون إعدادات السطوع منخفضة، على الرغم من أن بعض المستخدمين إقترحوا بعض الحلول التي من شأنها حل المشكلة مثل تفعيل خيار ” DC Dimming ” داخل إعدادات ” OnePlus Laboratory ” في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro، ولكن تفعيل DC Dimming يؤدي إلى فقدان المناطق الداكنة من الصور للتفاصيل وإنتاج تأثيرات متقطعة.

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بعدما ظهرت هذه التقارير، خرج المتحدث الرسمي بإسم شركة OnePlus وأوضح أن الشركة تحقق في هذه المشكلة وأنها تعمل على تحديث من شأنه حل هذه المشكلة في المستقبل القريب. وعلاوة على ذلك، فقد أكد أيضًا أنه يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة ” DC Dimming ” كحل مؤقت للمشكلة.

من المحتمل أن لا تلاحظ المشكلة حتى إذا كنت تستخدم OnePlus 8 Pro في معظم الظروف. يبدو أن اللون الأخضر يظهر أثناء إستخدام مستويات السطوع المنخفضة جدًا عندما تكون هناك صور رمادية داكنة أو سوداء.