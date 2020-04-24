آبل ستُطلق أول حاسوب Mac مزود بمعالج يستند على بنية Apple A14 Bionic في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر الآن من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق حاسوب Mac واحد على الأقل مُزود بمعالج يستند على معمارية ARM في العام المقبل.

وفقا لمصادر وكالة الأنباء المذكورة آنفًا، فيبدو أن شركة آبل تعمل على ثلاث معالجات خاصة تستند على معمارية ARM من أجل حواسيب Mac، وهي المعالجات التي تستند على بنية المعالج Apple A14 الذي ستستخدمه شركة آبل في هواتف iPhone 12 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام. على الرغم من أن هذه المعالجات تستند على المعالج Apple A14، إلا أن الإصدارات الموجهة لحواسيب Mac من هذا المعالج ستكون أكثر قوة.

ما مدى قوة هذه المعالجات بالضبط؟ وفقا للتقرير، سيحتوي المعالج الأول ضمن هذه المعالجات الثلاثة على ثمانية أنوية عالية الأداء وأربعة أنوية متوسطة القوة على الأقل من أجل توفير المزيد من الكفاءة في إستهلاك الطاقة. ستحتوي الإصدارات اللاحقة على أكثر من 12 نواة. لوضع الأمور في السياق، فالمعالج Apple A13 الحالي إستطاع التفوق على المعالجات المنافسة على الرغم من أنه يستخدم ستة أنوية فقط.

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سيتم تصنيع معالجات آبل المخصصة لحواسيب Mac من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعالجات ستتبنى تصميم الحزمة في الرقاقة، وهذا ما يعني بأن الرقاقة الواحدة ستشمل المعالج المركزي ومعالج الرسوميات معًا على غرار معالجات Apple A Series الحالية.

حواسيب Mac القادمة المزودة بمعالجات ARM ستواصل العمل بنظام MacOS. وبالتالي، هذا يعني أن شركة آبل ستجري بعض التغييرات على نواة نظام MacOS ليكون بمقدور هذا الأخير العمل مع معالجات ARM وتشغيل التطبيقات المصممة لأنظمة iOS و iPadOS. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة Apple Catalyst الخاصة بالشركة تتيح للمطورين نقل تطبيقات iOS الخاصة بهم إلى MacOS، لذا من الممكن تحديث الميزة للقيام بالعكس.