Huawei تُعلن رسميًا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 مع دعم القلم M-Pencil

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميَا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro في أواخر شهر نوفمبر الماضي، واليوم قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة إقتصادية من هذا الجهاز اللوحي تُدعى Huawei MatePad. هذه النسخة تضم مواصفات تقنية أقل قوة ولكنها تأتي بأسعار أرخص لتعويض الفرق على مستوى العتاد والإمكانيات.

الجهاز اللوحي Huawei MatePad الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 10.4 إنش وبدقة 2000×1200 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 7250mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB Type-C.

وبغض النظر عن ذلك، فهذا الجهاز اللوحي الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل أيضَا علمًا أن هذه الأخيرة تدعم التركيز التلقائي. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي كذلك بأربع مكبرات للصوت مدعومة بتكنولوجيا الصوت Harman Kardon، وبأربع ميكروفونات مما يسمح للمستخدمين بالحصول على تجربة مشاهدة وإستماع مميزة على هذا الجهاز اللوحي.

Advertisements

في حدث الإعلان الرسمي، أوضحت شركة Huawei أنه تم تصميم العتاد والبرمجيات في الجهاز اللوحي Huawei MatePad الجديد لتعزيز إنتاجية المستخدمين وتوفير وسائل مريحة ومميزة للتعلم عن بعد مع العلم بأن هذا الجهاز اللوحي يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من شركة Huawei، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا الجهاز اللوحي يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، ويأتي بدلاً من ذلك مع حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei.

عمومًا، الجهاز اللوحي Huawei MatePad سيُعرض للبيع باللونين الأسود والأبيض، وسيُكلف ما يُعادل 270 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 310 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 350 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB التي تدعم شبكات WiFi و LTE معًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الجهاز اللوحي على الصعيد العالمي.