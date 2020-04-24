شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الصحة: ازدياد الهجمات السيبرانية إلى خمس أضعاف خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الهجمات السيبرانية ضدها أصبح الآن أكثر من خمس مرات من تلك التي وجهت إلى هيئة الأمم المتحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان صدر مؤخرا ، إن هذا الأسبوع ، تم تسريب حوالي 450 عنوان بريد إلكتروني نشطًا وكلمة مرور على الإنترنت إلى جانب آلاف ينتمون لآخرين يعملون على الاستجابة الجديدة للفيروس التاجي ، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت المنظمة "إن أوراق الاعتماد المسربة لم تعرض أنظمة منظمة الصحة العالمية للخطر لأن البيانات لم تكن حديثة، ومع ذلك ، فإن الهجوم أثر على نظام إكسترانت قديم ، يستخدمه الموظفين الحاليين والمتقاعدين وكذلك الشركاء".

وقالت المنظمة إنها تقوم الآن بترحيل الأنظمة المتأثرة إلى نظام مصادقة أكثر أمانًا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن المحتالين الذين ينتحلون صفة رسائل البريد الإلكتروني يستهدفون عامة الناس بشكل متزايد من أجل توجيه التبرعات إلى صندوق وهمي وليس إلى صندوق الاستجابة للتضامن COVID-19 الأصلي.

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وتطلب منظمة الصحة العالمية من الجمهور توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وتوصي باستخدام مصادر موثوقة للحصول على معلومات واقعية حول COVID-19 وغيرها من القضايا الصحية.