شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يبدأ إزالة تعليقات تحرض على "أنشطة مؤذية" متعلقة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موقع "تويتر" في إزالة تعليقات عن منصته تحرّض على القيام بـ"أنشطة مؤذية"، وخاصة الدعوات لتدمير البنى التحتية الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس بعد الترويج لنظرية مؤامرة تربط بين هذه التقنية وفيروس كورونا المستجد، وقال فريق "تويتر" المسؤول عن الحماية في بيان له "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير وإتلاف البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

ويعد بيان تويتر هو الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا، وقال تويتر إنه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة.

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وأضاف أنه سيزيل "الادعاءات غير المتحقّق منها" التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها.

وفي وقت سابق، سحبت شركة تويتر توقعاتها لإيرادات الربع الأول وتوقعت خسارة تشغيلية، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى انهيار مبيعات الإعلانات، لكن الشركة قالت إن الوباء عزز عدد المستخدمين النشطين على منصة المدونات الصغيرة، حيث أصبح الاعتماد على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر مطلوب لعدد أكبر من السكان من المعتاد ، حيث يتطلع الناس إلى مواكبة آخر الأخبار من السلطات والبقاء على اتصال مع الأصدقاء تقريبًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن العديد من المعلنين سحبوا ميزانيات التسويق لتخفيض التكاليف بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ، فيما يتردد آخرون في الإعلان جنبًا إلى جنب مع مناقشات فيروس كورونا خوفًا من ربط علاماتهم التجارية بالموضوع الحساس.

وقال المدير المالي نيد سيجال في بيان: "بدأ تأثير COVID-19 في آسيا ، ومع ظهوره كجائحة عالمية، أثر ذلك على عائدات تويتر على مستوى العالم بشكل أكثر أهمية في الأسابيع القليلة الماضية".