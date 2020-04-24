شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جيف بيزوس لإيلون ماسك.. فيروس كورونا يزيد ثروات عمالقة التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الثروة المجمعة لأصحاب المليارات في أمريكا، بما في ذلك مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك بنسبة 10٪ تقريبًا خلال جائحة COVID-19 الجاري، وذلك وفقًا لتقرير نشره معهد دراسات السياسات (IPS) بحسب موقع TOI الهندى.

وأشار التقرير إلى أن ازدياد ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين جاء في حين يتجه نحو 22 مليون أمريكي للبقاء بدون عمل. وحتى في الوقت الذي واجه الاقتصاد أوسع ركود، فقد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسهم الشركات التي زاد استخدامُها، مثل: تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom، في ظل الحجر الصحي، وبذلك ازدادت ثروة مؤسسي تلك الشركات.

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وقال "تشاك كولينز"، وهو أحد المشاركين في إعداد التقرير: "هذه حكاية وباءين، مع تضحية غير متكافئة للغاية"، وذكر التقرير أنه خلال المدة من 1 يناير الماضي إلى 10 أبريل الجاري، شهد 34 من أغنى أصحاب المليارات في البلاد زيادة في صافي ثروتهم بعشرات الملايين من الدولارات.

ووفقًا لتقرير معهد الدراسات السياسة، فقد شهد ثمانية من أصحاب المليارات هؤلاء، ومن بينهم: بيزوس ومؤسس شركة زووم "إريك يوان" وماسك، قفزة بقيمة مليار دولار في صافي ثروتهم الإجمالية، حيث يمتلك ماسك نحو 18.5٪ من أسهم شركة تسلا، التي ارتفعت أكثر من 73٪ منذ بداية العام، في حين يمتلك بيزوس نحو 15.1٪ من أسهم أمازون، التي زادت أسهمها ما يقرب من 31٪ خلال العام الحالي مع ارتفاع الطلبات عبر الإنترنت على منصتها بسبب بقاء الناس في منازلهم.

وأضاف التقرير أنه في العقد الماضي، قفزت ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين بنسبة 80.6٪ بعد تعديل التضخم.