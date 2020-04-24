iMac سيحصل على ترقية ” كبيرة ” هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتحديث تصميم iMac لأخر مرة في العام 2012 حيث قدمت الشركة تصميمًا موحدًا ونحيفًا أكثر. ومع ذلك، بإستثناء النسخة الرمادية من iMac Pro، لم تُجري شركة آبل بالفعل الكثير من التغييرات على تصميم حاسوبها المكتبي من فئة الكل في واحد.

ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك هذا العام. هذا وفقا للجلسة الأخيرة التي قام بها المراسل Mark Gurman من وكالة الأنباء بلومبورج والتي أجاب فيها على الأسئلة التي طرحها المشاهدون. إحدى هذه الأسئلة تشمل iMac، ووفقا لـ Mark Gurman، فقد أوضح أن شركة آبل تعتزم على الأرجح إجراء ترقية ” كبيرة ” لحاسوب iMac هذا العام، بما في ذلك إعادة تصميم الحاسوب على الأرجح.

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عندما سئل عن إمكانية وجود نسخة 23 إنش من iMac، والذي أوضحت بعض التقارير الصينية أنها ستصل هذا العام، فقد أوضح Mark Gurman أن هذه الإشاعة ” تحتمل الصواب “. وبالنسبة لأولئك الذين فاتتهم هذه الإشاعة، فقد تردد أن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة 23 إنش من iMac ستمتاز بنفس أبعاد نسخة 21 إنش الحالية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تقليص الإطار المحيط بالشاشة.

لم يكن هناك ذكر لما إذا كان من الممكن أن يتم إجراء تغييرات على تصميم نسخة 27 إنش من iMac أيضًا أم لا، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك بالفعل. وبغنى عن القول، فسوف يكون من الأفضل للجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى وقت لاحق من هذا العام للحصول على التفاصيل.