آبل تُهيمن على سوق الأجهزة اللوحية في العام 2019، وكوالكوم تحل في المرتبة الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق بنشر تقريرها الأحدث حول سوق معالجات الأجهزة اللوحية في العام 2019. حصلت شركة آبل على 44 في المئة من الحصة الإجمالية، وهي الحصة التي تُعادل 1.9 مليار دولار أمريكي بفضل هيمنة لوحيات iPad على المشهد. بالطبع، تُعد معالجات Apple A Series باهظة الثمن، لذا فإن الحصة الفعلية للأجهزة اللوحية المباعة أقل إلى حد ما، ولكن لا تزال شركة آبل هي من تقود الطريق.

حصلت كل من كوالكوم و Intel على 16 في المئة لكل منهما، وحصلت شركة كوالكوم على هذه الحصة بفضل شراكاتها مع العديد من الشركات المصنعة للوحيات الأندرويد، بينما حصلت شركة Intel على نفس الحصة بفضل شراكاتها مع العديد من الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية المدعومة بنظام Windows 10. وبالنسبة للمرتبتين الرابعة والخامسة، فقد كانت من نصيب كل من MediaTek و Samsung.

شركتان زادت مبيعاتهما هما HiSilicon التابعة لشركة Huawei و Samsung LSI التابعة لشركة سامسونج. لقد نمت الحصة السوقية لهاتين الشركتين لسببين رئيسيين، أحدهما هو الولاء للعلامة التجارية والمنظومة الداخلية المثالية، والآخر هو دعم شبكات الجيل الرابع LTE وشبكات الجيل الخامس 5G.