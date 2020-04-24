شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير نباتات مقاومة للحرارة بإنتاجية أعلى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق بحثى تابع للأكاديمية الصينية للعلوم سلالات نباتية جديدة ذات كفاءة أفضل فى التمثيل الضوئى، وقدرة مقاومة للحرارة وإنتاجية أعلى من الأنواع البرية، وذلك من خلال الأساليب الوراثية والاستنساخية.

وقال قوه فانغ تشينغ، قائد الفريق البحثى من المختبر الرئيسى الوطنى لعلم الوراثة الجزيئية النباتية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وفقا للبحث المنشور فى المجلة الدولية "نيتشر بلانتس"، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم، "إن أعضاء الفريق أمضوا ست سنوات فى تطوير النباتات المعدلة وراثيا للأرابيدوبسيس والتبغ والأرز، ووجدوا أن الإجهاد الحرارى يثبط عملية التمثيل الضوئى للنباتات ويؤدى إلى فقدان شديد لبروتين الوحدة ألفرعية D1 فى البلاستيدات الخضراء، ما يقلل بشكل كبير من كفاءة التمثيل الضوئى وإنتاجية الحبوب بالتالي".

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وأضاف أن البحث يهدف إلى استكشاف آفاق الأمن الغذائى فى ظل تغير المناخ، خاصة أن الإجهاد الحرارى الناجم عن الاحترار العالمى يؤدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء العالمى ويهدد الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم، موضحا أن إنتاجية الأرز المعدل وراثيا فى قاعدتى الاختبار فى شنجهاى بشرقى الصين ومقاطعة هاينان بجنوبى الصين جاءت أعلى بنسبة 1ر8% و21% مقارنة بالأنواع البرية.

وأوضح أنه تم بناء آلية مسار مزدوج لتركيب بروتين D1 فى النباتات، الأول هو مسار البلاستيدات الخضراء الطبيعية للنبات، والآخر هو مسار نواة معدلة جينيا.. ومن خلال إضافة مسار تخليقى آخر، يتم تقديم ما يكفى من البروتين D1 للنباتات لتحسين كفاءة التمثيل الضوئى وإنتاجية المحصول.