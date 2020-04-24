شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مادة يمكنها تبريد سخونة الهاتف وتحويل الحرارة إلى كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اختبر الباحثون الفيلم على بطارية هاتف محمول ووجدوا أن درجة حرارته انخفضت 68 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، كما تم تحويل بعض الحرارة المفقودة إلى كهرباء يمكن استخدامها لتشغيل الجهاز.



تبريد البطارية

قال الدكتور Xuejiao Hu من جامعة ووهان في الصين، إن درجة حرارة العمل المنخفضة تضمن التشغيل الآمن للبطارية، فيمكن أن يؤدي استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة جدًا إلى ارتفاع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى إبطائها أو إتلاف مكوناتها أو حتى جعلها تنفجر.

كانت الحالة الأكثر شهرة في هذا الأمر في حادثة لأحد الهواتف عام 2016، والتي انفجرت بسبب عيب تسبب في توليد البطارية للحرارة المفرطة واشتعلت فيها النيران.

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يقول الباحثون إن أجهزتهم الجديدة، التي لم يتم طرحها بعد في السوق، هي الأولى في تبريد الأجهزة وتحويل النفايات السائلة إلى كهرباء.

تقلل الحرارة الناتجة عن البطاريات والمصابيح والمعالجات من كفاءة الأجهزة وموثوقيتها وعمرها، وتهدر الطاقة، ويمكن للهيدروجيل إنقاذ مستخدمي الهواتف الذكية من الاضطرار إلى شراء أجهزة جديدة بانتظام مع الحفاظ على البيئة.

يعمل هيدروجيل الهالوجين الحراري، الذي يتم ربطه بالبطارية داخل الجهاز، على تغيير هيكلة الاستجابة لدرجة الحرارة.

تجدد الهيدروجيل نفسها عن طريق امتصاص الماء من الهواء المحيط بعد الاستخدام، ويمكن للماء في الهيدروجيل الهروب بشكل تكيفي وإعادة الدخول من خلال دورة التبخر والامتصاص.