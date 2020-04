التطبيقين Final Cut Pro و Logic Pro قد يصلان قريبًا إلى لوحيات iPad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتغريدة سابقة من المسرب الشهير Jon Prosser، فيبدو أن منصة Apple Xcode لبرمجة التطبيقات ستصل قريبًا على الأرجح إلى أجهزة iOS. في حالة إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أنه سيتم السماح للمطورين ببرمجة تطبيقاتهم على أجهزة iOS مثل لوحيات iPad مباشرة. في تغريدة جديدة، لا يؤكد Jon Prosser ثقته فقط في التغريدة السابقة، بل كشف لنا أيضًا عن تفاصيل إضافية.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.



I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.



You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂