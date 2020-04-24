التطبيقين Final Cut Pro و Logic Pro قد يصلان قريبًا إلى لوحيات iPad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتغريدة سابقة من المسرب الشهير Jon Prosser، فيبدو أن منصة Apple Xcode لبرمجة التطبيقات ستصل قريبًا على الأرجح إلى أجهزة iOS. في حالة إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أنه سيتم السماح للمطورين ببرمجة تطبيقاتهم على أجهزة iOS مثل لوحيات iPad مباشرة. في تغريدة جديدة، لا يؤكد Jon Prosser ثقته فقط في التغريدة السابقة، بل كشف لنا أيضًا عن تفاصيل إضافية.

في

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.



I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.



You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020

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جديدة له، أوضح Jon Prosser أن منصة Apple Xcode ليست الوحيدة التي ستصل إلى أجهزة iOS، وإنما سيتم أيضًا جلب تطبيقات أخرى مثل Final Cut Pro و Logic Pro إلى لوحيات iPad Pro، وذلك في العام المقبل أو نحو ذلك. أوضح Jon Prosser أنه لا يزال من غير الواضح ما هو الحجم الذي ستأتي به هذه التطبيقات بسبب القيود المحتملة على الذاكرة العشوائية، ولكنه يعتقد أن ذلك سيحدث.

ومع ذلك، لا نعتقد أن هذه الإدعاءات غريبة. قامت شركة Adobe سابقًا بجلب بعض تطبيقاتها المصممة لتحرير الصور إلى لوحيات iPad حيث قامت بإعادة تصميمها من الصفر لتتوافق مع أجهزة آبل. نعتقد أن شركة آبل ستقوم بنفس الشي مع Final Cut Pro و Logic Pro أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوجود شائعات حول إمكانية قيام شركة آبل في النهاية بتبني معالجات ARM في حواسيب Mac المستقبلية، فليس من السهل التفكير في أن شركة آبل تستعد لجعل بعض التطبيقات الإنتاجية الخاصة بها متوافقة مع معالجات ARM أيضًا. وبطبيعة الحال، ينبغي التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.