آبل ترقع ثغرة أمنية في نظام iOS كانت تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إكتشاف ثغرة أمنية في نظام iOS، وهي الثغرة الأمنية التي تسمح للقراصنة بتعطيل وإعادة هواتف iPhone ولوحيات iPad إلى حالة المصنع والحصول على بعض البيانات المخزنة على هذه الأجهزة.

هذه الثغرة الأمنية موجودة في تطبيق البريد الإلكتروني Mail ويتم إستغلالها عن طريق إرسال رسالة إلكترونية خاصة، حتى لو كانت فارغة، مما يؤدي إلى تعطيل الجهاز. من هناك يُمكن للهاكر الوصول إلى الرسائل الإلكترونية على الجهاز وحتى البيانات الكاملة للمستخدم بإسخدام ثغرة النواة.

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هذه الثغرة الأمنية الجديدة لا تتطلب أي نقرة من الضحية، وهي موجودة على نظام iOS 13، مما يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى فتح الرسالة الإلكترونية ليتم إختراقه، فمبجرد تلقي هذه الرسالة الإلكترونية في الخلفية تبدأ الفوضى في الظهور. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إكتشاف هذه الثغرة الأمنية من قبل الشركة الأمريكية ZecOps المتخصصة في الأمن المعلوماتي أثناء إجرائها لتحقيق في هجوم إلكتروني على أحد عملائها. العميل المعني هي إحدى الشركات المصنفة ضمن قائمة Fortune 500 North American.

وجدت شركة ZecOps أدلة على أنه تم إستغلال هذه الثغرة الأمنية من قبل، ومرة أخرى تم إستهداف رجال أعمال بارزين، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من ذلك. وبالنسبة لمن يتساءل عن رأي شركة آبل في هذا الموضوع، فهي أقرت بوجود هذه الثغرة الأمنية بالفعل وهي تعمل الآن على إصلاحها. وعلى ما يبدو، فقد تم تضمين الإصلاح الخاص بهذه الثغرة الأمنية في تحديث iOS 13.4.5 التجريبي، والذي لم يتم إطلاقه بعد لكافة الأجهزة.