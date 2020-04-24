شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone SE أقل قوة من iPhone 11 رغم وجود المعالج نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل هاتف iPhone SE الجديد بشريحة A13 Bionic مع الجيل الثالث منNeural Engine، وهو نفس معالج جهاز iPhone 11، وفى حين أن جهاز iPhone SE صغير الحجم، إلا أنه يحتوى على معالج أكثر قوة عند مقارنته بجهاز iPhone XR، الذى يعمل بشريحة A12 Bionic مع الجيل الثانى من Neural Engine.

وتفيد التقارير بأن شركة آبل قد تستخدم إصدارًا مختلفًا لشريحة A13 Bionic، إذ تشير نتائج اختبار قياس الأداء من AnTuTu إلى أنه على الرغم من وجود نفس المعالج فى iPhone 11 وiPhone SE، فإن جهاز iPhone SE ضعيف قليلاً، ويتطابق أدائه مع سلسلة 2018 من هواتف أيفون مثل iPhone XS أو XR.

واستنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا فى Antutu، فإن معالج iPhone SE الجديد الذى يعمل بنظام A13 لديه حاليًا درجة قصوى تبلغ 492166، ووضعت هذه الدرجات جهاز iPhone SE الجديد أعلى بقليل من سلسلة iPhone XS وأقل بكثير من الدرجات المرجعية لسلسلة iPhone 11.

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وتم تصميم iPhone SE على أنه واحدا من هواتف ذكية قوية الحجم وصغيرة الحجم، وفى حين أن جهاز iPhone XR وiPhone 11 يأتيان بنفس شاشة Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة، فإن جهاز iPhone SE يتميز بشاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة أصغر.

ويأتى جهاز iPhone SE أيضًا بلوحة LCD IPS ودقة 1334 × 750 بكسل بكثافة 326 بكسل لكل بوصة، إذ يحتوى iPhone SE على نفس الكاميرا الخلفية الموجودة فى iPhone XR، وهى كاميرا بزاوية عريضة 12 ميجابيكسل وعدسة واحدة، وهناك دعم لتسجيل فيديو 4K وOIS أيضًا.

وتشبه ميزات الكاميرا الخلفية جهاز iPhone XR، ومع ذلك تختلف الكاميرا الأمامية قليلاً، إذ يحتوى جهاز iPhone XR على كاميرا أمامية TrueDepth 7MP مع كاميرا 7MP مع تسجيل فيديو 1080p HD حتى 60 إطارًا فى الثانية، بينما يأتى جهاز iPhone SE بكاميرا أمامية FaceTime HD 7MP مع تسجيل فيديو 1080p HD حتى 30 إطارًا فى الثانية.