شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلوث البلاستيك يصل إلى أبعد المناطق فى العالم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر العلماء على اللدائن الدقيقة للبلاستيك لأول مرة في الجليد البحري بالقطب الجنوبي، حيث يصل التلوث البشري إلى أبعد المناطق في العالم، فتم اكتشاف شظايا البوليمر في في قلب الجليد المأخوذ من القارة المتجمدة، ويعتقدون أنها أول دليل من نوعه، وكان البلاستيك محاطًا بالطحالب، ويعتقد العلماء أن الكريل في المنطقة، التى تتغذى على الجليد البحرى، يمكن أن تأكل جزيئات بلاستيكية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يكون لهذا تداعيات هائلة محتملة إذا كان التلوث البلاستيكي يتسلل بالفعل إلى السلسلة الغذائية في القاع.

كما تم العثور على أربعة عشر نوعًا مختلفًا من البلاستيك في العينة، وكذلك على اثني عشر قطعة فردية من البلاستيك لكل لتر.

كان البوليمر الأكثر استخدامًا هو البولي إيثيلين (PE)، والذي يتضمن شظايا LDPE و HDPE، المستخدمة في صنع جميع أنواع البضائع من الزجاجات إلى إطارات النوافذ، وتمثل هذه أكثر من الثلث (34 %) من جميع الأجزاء التي تم العثور عليها.

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كانت البوليمرات التالية الأكثر شيوعًا هي البولي بروبلين (PP) والبولي أميد (PA)، والتي تشمل النايلون، بنسبة 15 و 14% على التوالي.

وكان تم استخراج اللب الجليدي البالغ طوله 3.4 قدم لأول مرة في عام 2009، حيث تم تخزينه في جامعة تسمانيا، واكتشاف ما مجموعه 96 جزيئًا يتلاءم مع معايير البلاستيك المجهري بقياس 5 مم أو أقصر.

قالت آنا كيلي من معهد الدراسات البحرية وأنتاركتيكا في جامعة تسمانيا، التي قادت الدراسة لصحيفة الجارديان: "إن بُعد المحيط الجنوبي لم يكن كافيًا لحمايته من التلوث البلاستيكي، المنتشر الآن في جميع أنحاء العالم المحيطات ".

وكشف التحليل أن الجليد كان محاطًا بالطحالب، مشيرًا إلى أنه تم تناوله من قبل بعض أشكال الحياة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر بحث من الجمعية الكيميائية الأمريكية يؤكد، أن الكركند يمكن أن يأكل ويكسر بعض المواد البلاستيكية الدقيقة، ثم يطلق ذلك شظايا أصغر في الماء يمكن أن تلتهمها الكائنات الحية الأخرى في أعماق البحار.