شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ"فيس بوك" و"إنستجرام" لمحاربة محاولات التدخل بالانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة من "فيس بوك" وإنستجرام لجعل انتشار الدعاية الأجنبية أكثر صعوبة، أعلنا عن ميزة جديدة ستضيف تلقائيًا تحذيرات بارزة إلى المنشورات الصادرة من حسابات داخل الولايات المتحدة، ولكن يتم تشغيلها من بلد آخر.

ومع إطلاق التحديث، ستظهر بالمنشورات الخاصة بحسابات تتمتع بانتشار كبير على فيس بوك وإنستجرام، بتحذيرات وتصنيفات تنبه المتابعين بمكان وجود صاحب الحساب، كما سيعرض قسم "about" أيضًا رسائل حول مكان تواجد صاحب الحساب.

وستظهر الرسالة التالية داخل تطبيق إنستجرام: "هذا الحساب والعديد من متابعيه يستندون إلى مواقع مختلفة". ستظهر ملاحظة مماثلة على مشاركات فيس بوك أيضا.

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وكتب "فيس بوك" في بيان: "هذه التغييرات جزء من جهودنا الأوسع لحماية الانتخابات وزيادة الشفافية على فيس بوك وانستجرام، حتى يتمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول المنشورات التي يقرؤونها ويثقون بها ويشاركونها".

يمكن أن يساعد التحديث في محاربة نوع من أساليب التضليل التي استخدمتها روسيا في انتخابات عام 2016، عندما تظاهر المخربون بأنهم نشطاء مقرهم الولايات المتحدة على فيس بوك و انستجرام، وجمعت هذه الحسابات الروسية عددًا كبيرًا من المتابعين وحتى الأحداث المنظمة، حيث لم يدرك معظم المتابعين أبدًا أن "النشطاء" لم يكونوا حتى في الولايات المتحدة.

ومازالت هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا بصفحات فيس بوك وإنستجرام الموجودة خارج الولايات المتحدة، ولكنها تصل إلى جمهور كبير يتمركز بشكل أساسي في الولايات المتحدة، لكن من المحتمل أن يتم توسيع انتشار الميزة لتشمل المزيد من المواقع في المستقبل، كما يقول فيس بوك.