شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل يلتقى بمسئول بالاتحاد الأوروبى بشأن خصوصية تطبيق تتبع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل وجوجل مؤخرًا عن تعاونهما فى نظام تتبع جهات الاتصال الذى سيُخطر المستخدمين إذا كانوا بالقرب من شخص مصاب بفيروس التاجى، مع ذلك على الرغم من تأكيدات الشركات بأن النظام سيحافظ على خصوصية المستخدمين وأمنهم، فإن بعض الناس لديهم بعض المخاوف بشأنه، بما فى ذلك الرئيس دونالد ترامب والسيناتور جوش هولي.

وأفاد موقع iGeneration الفرنسى أن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل التقى بالمفوض الأوروبى للسوق والخدمات الداخلية "ثيرى بريتون" لمناقشة نظام تتبع الاتصال الذى تم تطويره بالاشتراك مع جوجل، بعد أن التقى بريتون بساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لشركة جوجل.

أراد برتون التأكد من أن التطبيقات من هذا النوع ستكون مجهولة الهوية وطوعية وشفافة ومؤقتة وآمنة، والأكثر من ذلك، أصر على أن هذا النوع من التكنولوجيا لا يجب أن يتسبب فى توقف التطبيقات، التى طورتها الحكومات، على سبيل المثال تطبيق StopCovid الفرنسى، والذى تم تصميمه للمساعدة فى مكافحة انتشار الفيروس التاجي.

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أفاد الموقع الفرنسى أيضًا أن تيم كوك أخبر مسؤول برلمان الاتحاد الأوروبى أن الإصدار الأول من تقنية تتبع الاتصال بين أبل وجوجل سيصدر يوم 28 أبريل، وهو ما يعد بمثابة مفاجأة بعد أن ذكرت جوجل وأبل أن المرحلة الأولى من نظام تتبع الاتصال سيأتى فى مايو.

وبالنسبة لمستخدمى Android ، سيكون التطبيق لكافة المستخدمين عبر خدمات جوجل Play ، ويقال أنه بالنسبة لمستخدمى iOS ، سيأتى مع تحديث برنامج نظام التشغيل.