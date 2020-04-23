شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر التغريدات المروجة لشائعة وجود علاقة بين انتشار كورونا وشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف موقع تويتر نظريات المؤامرة التى تزعم وجود علاقة بين فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس إلى قائمته الخاصة بالموضوعات الشائكة عن الفيروس والتى يتم إزالتها على الفور، وبموجب القواعد الجديدة، سيزيل تويتر التغريدات التى تحتوى على ادعاءات غير مؤكدة تحرض الناس على الانخراط فى نشاط ضار، وقد تؤدى إلى تدمير أو إتلاف البنية التحتية الحرجة لشبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل البريطانى، لا تنطبق القواعد الجديدة على جميع التغريدات التى تنشر نظريات مؤامرة عن شبكات الجيل الخامس، إذ يقول تويتر إنه بدلاً من ذلك يعطى الأولوية للمطالبات التى تتضمن تحريض الأشخاص على اتخاذ إجراء معين أو تشجع على التخريب، مثل مزاعم أن الـ5G يسبب الفيروس التاجى، والمطالبات بتدمير الأبراج الخلوية فى منطقتك.

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أصبحت نظريات المؤامرة حول تكنولوجيا 5G إشكالية بشكل خاص خلال جائحة فيروس كورونا، إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس أن هناك 50 حريقًا "استهدف أبراج خلوية ومعدات أخرى" فى المملكة المتحدة خلال الشهر الماضى، وقد تم ربط هذه نظريات المؤامرة بالجماعات المضادة للقاحات ووسائل الإعلام الروسية الحكومية.

ويعد أخر تحديث من تويتر هو محاولة لتوسيع للقواعد السابقة للموقع حول المعلومات التى لم يتم التحقق منها والتى يمكن أن تثير الذعر أو الاضطرابات الاجتماعية، مثل ادعاءات نقص الغذاء التى تؤدى إلى الذعر وتدفع الناس للشراء، ومنذ ذلك الحين، تقول الشركة إنها أزلت أكثر من 2230 تغريدة تحتوى على "محتوى مضلل ومن المحتمل أن يكون ضارًا".