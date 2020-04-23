شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك من الاجتماعات الأونلاين والإيميلات.. نصائح من جوجل لتجنب خدع الهاكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل المحتالون أزمة COVID-19 لتحقيق ربح سريع عن طريق خداع مستخدمى الإنترنت السذج، إذ يمكن أن تكون هذه الحيل فى شكل تبرعات وهمية أو هجمات تصيد، ومن أجل إبعاد المخادعين، أعلنت جوجل عن خطوات يجب عليك اتخاذها للحفاظ على أمانك.

وقالت جوجل: "نظرًا لأن العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بـ COVID-19 تأتى فى شكل رسائل بريد تصيد، فمن المهم إيقاف وتقييم أى بريد إلكترونى خاص بـ COVID-19 قبل الضغط فوق أى روابط أو اتخاذ إجراءات أخرى".

وأضافت جوجل فى منشور بمدونتها: "احذر من طلبات الحصول على معلومات شخصية مثل عنوان منزلك أو التفاصيل المصرفية".

وتوصى جوجل بالتحقق من مصدر البريد الإلكترونى أو الرسائل القصيرة قبل البدء فى التفاعل مع المرسل، ومن المهم أيضا الا تكشف أبدًا عن أى معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد أو عنوان المنزل أو التفاصيل المالية لأى شخص عبر الإنترنت دون التحقق.

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وقدمت جوجل أيضا نصيحة أخرى مفيدة لمعرفة ما إذا كانت الرسالة حقيقية أم لا هى نسخ ولصق أجزاء من البريد الإلكترونى الذى تلقيته فى بحث جوجل، لمعرفة ما إذا كان هذا البريد الإلكترونى قد أبلغ عنه شخص آخر أم لا.

وتوصى جوجل بشدة بزيارة مواقع الويب الرسمية مباشرةً للحصول على المعلومات الصحيحة بدلاً من تصديق المصادر الثانوية، ومن المهم جدًا أيضا تنشيط مصادقة 2FA أو عاملين فى حساب جوجل الخاص بك لزيادة الأمان.

وبالنسبة لعقد مؤتمرات الفيديو، قدمت جوجل النصائح التالية للحفاظ على أمانها، إذ قالت: "فكر فى إضافة طبقة إضافية من التحقق للمساعدة فى ضمان وصول الحضور المدعوين فقط إلى الاجتماع، وعند مشاركة دعوة اجتماع علنًا، تأكد من تمكين ميزة "الطرق" حتى يتمكن منظم الاجتماع شخصيًا من فحص الحضور وقبول الحضور الجدد قبل دخولهم الاجتماع، وإذا تلقيت دعوة اجتماع تتطلب تثبيت تطبيق جديد لعقد مؤتمرات الفيديو، فتأكد دائمًا من التحقق من الدعوة - ​​مع إيلاء اهتمام خاص للمحتالين المحتملين - قبل التثبيت. "