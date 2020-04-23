الفرق بين نسخة ويندوز 10 الأصلية و المقرصنة

في تاريخ ويندوز 10 و تاريخ انظمة التشغيل المدفوعة عموماً او التطبيقات. تجد دائماً التطبيق او النظام بسعر خاص بهم. و بعدها تجد قد صدر للتطبيق او للنظام ما يسمى بالـCrack و هذا خاص بالحصول على تفعيل التطبيق او النظام المدفوع مجاناً. و انتشرت انواع الـCracks و كيفية تثبيتها و امور كثيرة مثل هذا. و لكن ما الفرق بين الويندوز الأصلي. و الويندوز المقرصن. او باللهجة العامية الويندوز المكرك. هذا ما سنناقشه في هذا المقال

لماذا الويندوز مدفوع ؟

لماذا الويندوز مدفوع؟. لأنه خدمة انت تحصل عليها. الويندوز ليس مجرد واجهة تتعامل معها بل هو مجموعة كبيرة من التطبيقات و مجموعة كبيرة من الأوامر و الملفات التي تعمل مع بعضها لتقديم تجربة استعمال جهاز كمبيوتر جيدة. هذا ليس مجانياً. هذا عمل على الأقل يجب دفع ثمنه. بعيداً عن ذلك اصلاً ويندوز 10 ليس مدفوعاً اصلاً. و يمكن تحميله مجاناً و لا داع لشرائه. لكن للحصول على كامل مميزات الويندوز يجب عليك شراء النظام. لكن تحميل النظام و استعماله. هذا مجاني بالكامل

لماذا صار ويندوز 10 مجانياً؟

في 2019 جعلت مايكروسوفت تحميل النظام من على موقعها الرسمي مجانياً بالكامل. بدون الحاجة للشراء. و كذلك جعلتك تستطيع استعماله بالكامل بدون الحاجة الى تفعيله. و ذلك قبل ان تعلن مايكروسوفت عن ايقافها الدعم عن ويندوز 7. و ذلك لأن مايكروسوفت تخطط ان تحول كل مستخدمي العالم الى استعمال ويندوز 10 بشكل نهائي. و في نفس الوقت لا تريد للمستخدمين ان يشعروا بأنهم سيحتاجوا الى شراء النسخة الجديدة. من النظام لإستعمالها. لن تخسر مايكروسوفت شيئاً بهذا القرار

مميزات ويندوز 10 الأصلي

للوصول الى المقارنة الكاملة يجب علينا التفكير. ما ميزة النسخة الأصلية؟. و لماذا تشتريها بدلاً من ان تقوم بتحميل كراك لها و تتخلص من اي مشاكل قد تواجهك و تحصل على كامل مميزات ويندوز 10. سأبدأ بذكر اسباب تجعلك تشتري الويندوز

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اسباب شراء الويندوز

نسخة الـRetail من الويندوز ترتبط بحسابك الخاص و بالتالي يمكنك تفعيل اي جهاز يعمل بنظام ويندوز عن طريق حساب Microsoft (طبعاً بناء على شروط النسخة و عدد الأجهزة التي تعمل عليها)

شراء النسخة امر قانوني تماماً ولا يخالف اي قواعد او قوانين

شراء النسخة يجعل الجهاز متصل بسيرفرات مايكروسوفت دائماً فان نقصت اي ملفات من النظام يتم تنزيلها تلقائياً

لا تواجه مشكلة في تحديثات النظام المهمة

لا خوف على امان ملفاتك الخاصة بتفعيل رسمي

نظام امان ويندوز يعمل بكامل بكفائته

عيوب التفعيل المقرصن

قد يكون ملف الكراك نفسه ملغماً بفيروس الفدية Ransomware فتجد ملفاتك كلها قد شفرت

لن يستطيع النظام استعادة اي ملفات تحذف عن طريق الخطأ تلقائياً و ستواجه مشاكل في النظام بسبب ذلك

قد تكون هناك مشاكل في تثبيت التحديثات الخاصة بالنظام بعد ذلك

قد يتوقف التفعيل المقرصن وحده فجأة مما يؤثر على استعمالك للنظام

نظام حماية الويندوز لن يعمل بكفائته ستحتاج الى تطبيق حماية آخر

التفعيلات المقرصنة مخالفة للقانون و غير قانونية

تفعيل ويندوز 10 غال الثمن ماذا افعل ؟

حسناً اذا كنت تمتلك جهازاً شخصياً و تحتاج تفعيل واحد فقط لجهازك هناك حل بسيط جداً. التفعيل يباع على موقع مايكروسوفت يسمى بالتفعيل الـRetail و هذا تفعيل يمكنك ازالته من الجهاز و تثبيته على جهاز آخر و هكذا. و هناك تفعيلات يمكن تثبيتها على اكثر من جهاز ايضاً و لكنها غالية تتخطى حاجز الـ100 دولار. و لكن التفعيلات التي توجد في الأجهزة كأن تشتري لابتوب بويندوز مفعل تسمى بالتفعيلات الـOEM و هي تفعيلات ثابتة و مرتبطة بالجهاز. و ارخص بكثير. فلماذا لا تشتري تفعيل OEM ؟

هناك مواقع كثيرة تبيع هذه التفعيلات الـOEM بسعر رخيص. يمكن ان تشتري تفعيل Windows 10 Pro بسعر 15 دولاراً فقط كمثال. انا استعمل Windows 10 Home و لتحديثه الى Pro فإن التحديث بـ100 دولار من على متجر Microsoft. فأشتري تفعيل OEM اسهل بكثير و ارخص. و سأترك لكم بعض الروابط لمواقع تستطيع شراء التفعيل منها بسعر ارخص