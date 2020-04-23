بالفيديو: خلال 24 ساعة.. “ببجي” بنسخة جديدة وثوريّة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

وبحسب ما ذكر موقع “pcgamesn”، فإنّه سيتمّ تنفيذ التعديل بعد 24 ساعة تقريباً، وتحديداً يوم غدٍ الجمعة 24 نيسان، وسيبلغ حجم التحديث الجديد نحو 2 غيغابايت.

ويقدمّ التحديث خريطة جديدة تحمل اسم “Miramar 2.0″مع أوضاع مختلفة ومناطق جديدة مثل “Water City” ستسمح للاعب بالتمتع بميزات جديدة من ناحية التصميم والأداء على الهواتف المحمولة.

وسيشمل التحديث إدخال سيارات جديدة تحمل اسم “Golden Mirado” وميزات للبيع وغيرها من الطروحات الجديدة، بالإضافة إلى أسلحة جديدة تتميز بصفات ثورية، كالقناصات والسكوبات (النواضير) وغيرها”.

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وستشمل التعديلات الجديدة تغييرات في خريطة “Vikendi” تهدف إلى تقليل كثافة الثلوج وإضافة قطار وسكك حديدية وإدخال إلى بعض المدن الجديدة تطويرات غريبة وخاصة ستزيد من متعة اللعبة.