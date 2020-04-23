تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز MatePad اللوحي بحجم 10.4 إنش وسعر يبدأ من 270 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن جهاز MatePad اللوحي الجديد بحجم 10.4 إنش، والذي يدعم قلم M، ويضم بطارية بقدرة 7250 mAh وينطلق بسعر يبدأ من 270 دولار.

يتميز جهاز MatePad اللوحي بشاشة IPS بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Kirin 810، مع بطارية بقدرة 7250 mAh وتقنية الشحن السريع 18W، ومنفذ USB C.

كما تقدم هواوي جهاز MatePad اللوحي باثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل يأتي أحدهما في الكاميرة الخلفية مع ميزة التركيز التلقائي، بينما يأتي الأخر في الكاميرة الأمامية مع تركيز fixed.

أيضاً يتميز الجهاز اللوحي بقياسات 245.2 في 154.96 في 7.35مم، مع وزن 450 جرام، مع تصميم معدني للجهاز، وواجهة تستهدف الأغراض التعليمية بموارد وأدوات تعليمية في واجهة “focus UI”، أيضاً يتضمن جهاز MatePad قارئ مدمج لقراءة النصوص من خلال نمط مخصص للقراءة، كما يدعم المستخدم بميزة خفض الإضاءة الزرقاء، مع عرض يحاكي monochrome بتصميم e-paper.

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وتدعم واجهة EMUI ميزة النوافذ المتعددة في جهاز MatePad، كما يتكامل مع الأجهزة الأخرى التي تتميز بواجهة EMUI 10.1، ويدعم الجهاز اللوحي قلم M- stylus.

جهاز MatePad اللوحي يأتي بعدد 4 من مكبرات Harman Kardon الصوتية، مع 4 من الميكروفونات، وينطلق النموذج الرئيسي من الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت على أن يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط مع سعر 270 دولار.

بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط مع سعر 310 دولار، بينما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت مع ميزة الإتصال بشبكات LTE بسعر 350 دولار.

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