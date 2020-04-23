تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز Mac بمعالج الشركة الخاص في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن خطط ابل القادمة لتطوير جهاز Mac جديد يضم معالج الشركة الخاص الذي يرتكز على تصميم ARM، على أن تطلق هذا الإصدار في 2021.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط ابل للتخلي عن معالجات إنتل في أجهزة الشركة، واليوم يأتي تقرير جديد من بلومبرغ ليقدم تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة لإطلاق معالجات خاصة بالشركة ترتكز على تصميم ARM لدعم أجهزة Mac.

أكد تقرير بلومبرغ اليوم على أن شركة ابل في طريقها للإنتقال إلى معالجات الشركة الخاصة في أجهزة Mac خلال 2021، كما أشار التقرير إلى أن شركة ابل تعمل الآن على تطوير ثلاثة من المعالجات التي ترتكز على عملية تصنيع ARM، حيث تأتي المعالجات الآن برمز Kalamata.

أيضاً من المقرر أن ترتكز المعالجات الجديدة على رقاقات A14 الجديدة، التي ستدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون، إلا أن معالجات Mac ستأتي بآداء وسرعة أعلى من المعالجات التي تقدم في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

Advertisements

ولقد أوضح تقرير بلومبرغ أن المعالجات القادمة المصممة من ابل، تأتي بوحدة معالجة متعددة الأنوية، والتي تعمل على معالجة المهام المتعددة في الهاتف والجهاز اللوحي، حيث جاء جهاز iPad Pro بعدد 4 من الأنوية لدعم المهام الكثيفة، مع 4 من الأنوية لدعم المهام المنخفضة مع عمر البطارية.

ومن المقرر أن يأتي جهاز Mac بمعالج ابل الجديد بعدد 8 من الأنوية المميزة بأعلى آداء والتي تعرف برمز Firestorm، وكحد أدنى 4 من الأنوية لدعم إدارة الطاقة، والتي ستعرف برمز Icestorm ليكون المجموع 12 من الأنوية في وحدة المعالجة.

ويشير التقرير إلى أن تطوير ابل للمعالجات الجديدة، سيتيح للشركة التحكم بشكل أفضل في الجيل القادم من أجهزة Mac و MacBook.

المصدر

اعلان





