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فاطمة أيت طالب - دبي - دعونا نعترف بالحقيقة، على عكس مكبرات الصوت Amazon Echo و Google Home، لم تحصل شركة آبل على الكثير من الحظ مع مكبر الصوت Apple HomePod. تم تصميمه ليكون جهازًا صوتيًا ” راقيًا “، وقد أدى تزويده بالمساعد الرقمي Siri إلى ضعف الإقبال عليه، ولكن شركة آبل تريد تغيير ذلك.
أثناء حديثه في إحدى المقابلات مع المشاهدين، كشف المراسل Mark Gurman من وكالة الأنباء بلومبورج أن شركة آبل تعمل بنشاط على ” إنقاذ ” مكبر الصوت الذكي Apple HomePod. وقد أدى ذلك إلى إنشاء فريق خاص من قبل شركة آبل في محاولة للمساعدة في إنقاذ الجهاز وجعله أكثر جاذبية للعملاء.
ووفقا لـ Mark Gurman، فقد صرح بالقول : ” واحدة من المشاكل الرئيسية مع Apple HomePod هي المساعد الرقمي Siri. الأمر لا يقتصر على العتاد والسعر فقط. هذه مشكلة Siri أيضًا. لذا ما ستراه هو حصول Siri على ترقية كبيرة على مكبر الصوت Apple HomePod هذا العام. أعلم أن هناك فريقًا في شركة آبل والهدف الكامل لهذا الفريق هو في الأساس إنقاذ مكبر الصوت Apple HomePod، وجعله مفيدًا جدًا “.
كانت هناك شائعات منذ فترة تُفيد أن شركة آبل تعمل على جهاز HomePod جديد وصغير يمكن إطلاقه هذا العام. من المفترض أن يكون هذا ما يلمح إليه Mark Gurman الآن. ومع ذلك، فلم يتم تأكيد أي شيء مما قلناه حتى الآن بشكل رسمي، لذلك سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تُنشئ فريقًا خاصًا تقتصر مهمته على ” إنقاذ ” مكبر الصوت الذكي HomePod لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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