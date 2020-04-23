آبل تعتزم إطلاق نسخة 23 إنش من iMac في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - العملاء الذين يرغبون في شراء iMac، لم يكن لديهم سوى خيار شراء نسخة 21 إنش الصغيرة أو شراء نسخة 27 إنش الكبيرة. نظرًا لأننا نشهد المزيد من الأشخاص ينتقلون لإستخدام الشاشات الكبيرة الحجم، فإن نسخة 21 إنش من iMac تبدو غير كافية في نظر العديد من المستخدمين.

ومع ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من الصحيفة الصينية China Times يفيد أن شركة آبل تعتزم هذا العام إطلاق نسخة 23 إنش من iMac. ووفقا لهذا التقرير، فهو يشير إلى أن نسخة 23 إنش الجديدة من iMac ستمتاز بنفس حجم نسخة 21 إنش الحالية، ولكن على غرار نسخة 16 إنش من MacBook Pro، فسوف تقوم شركة آبل بتقليص الإطار المحيط بالشاشة لتزويد iMac بشاشة أكبر من دون تغيير الأبعاد الكلية للجهاز.

لم يتم تحديث تشكيلة iMac منذ فترة طويلة، والمرة الأخيرة التي قامت فيها شركة آبل بتحديث تشكيلة iMac، كانت في شهر مارس من العام 2019 عندما وفرت للعملاء إمكانية الحصول على هذه الحواسيب مع الجيل التاسع من معالجات Intel Core. ومع ذلك، من حيث التصميم، فلم يتم التطرق له منذ فترة طويلة، لذلك نعتقد أن نسخة 23 إنش الجديدة من iMac قد تغير ذلك.

Advertisements

من غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل ستُجري تغييرات مماثلة على نسخة 27 إنش الكبيرة من خلال تقليص الإطار المحيط بالشاشة أيضًا، ولكن إذا كنت تخطط لشراء iMac، فسوف يكون من الأفضل بالنسبة لك لو قمت بالإنتظار حتى الربع الرابع من هذا العام لأنه سيكون هناك حاسوب iMac جديد يستحق أن تلقي نظرة عليه.