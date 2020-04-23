تقرير جديد يقترح إمكانية قدوم هواتف iPhone 12 Series مع شاشة 120Hz Pro Motion

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت شركة آبل بإطلاق الجهاز اللوحي iPad Pro مع شاشة 120Hz Pro Motion، تساءل الكثيرون متى ستقوم شركة آبل بإستخدام هذه الشاشة أيضًا في هواتف iPhone. بعد كل شيء، بدأنا نرى المزيد والمزيد من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد تقدم ميزات مشابهة في هواتفها الذكية، فلماذا لا يحدث ذلك مع iPhone أيضًا، أليس كذلك؟

إذا كنت تأمل في رؤية iPhone مع شاشة 120Hz Pro Motion، فقد تكون محظوظًا. لأنه خلال إحدى الجلسات، قال المراسل Mark Gurman من وكالة الأنباء بلومبورج والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصحيحة حول منتجات آبل القادمة في الماضي، أنه من المحتمل أن تصل هواتف iPhone 12 Series القادمة هذا العام مع شاشات 120Hz Pro Motion.

وتجدر الإشارة إلى أن Mark Gurman لم يؤكد بالفعل ما إذا كانت هذه الميزة ستصل بالفعل إلى هواتف iPhone، ولكنه يؤمن بإمكانية حدوث ذلك، لذلك سيكون من الأفضل لك عدم التحمس كثيرًا. يقترح أيضًا أنه إذا وصلت هذه الميزة لهواتف iPhone، فمن المحتمل أن تكون حصرية لطرازات iPhone الراقية التي من المتوقع أيضًا أن تأتي مع ميزات إضافية، مثل الماسح الضوئي LiDAR الذي ظهر لأول مرة على iPad Pro 2020.

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سيكون من الرائع رؤية شركة آبل تجلب معدلات التحديث السريعة لشاشات هواتف iPhone الخاصة بها، ولكن يبقى أن نرى متى سيحدث ذلك بالضبط. ومع ذلك، كما قلنا سابقًا، فقد بدأت المزيد من هواتف الأندرويد في تقديم هذه الميزة، لذلك نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة آبل الإنضمام إلى الركب، حتى لو لم يكن بالضرورة مع تشكيلة iPhone 12 Series القادمة هذا العام.