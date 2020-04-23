افضل تطبيقات رمضان لإستغلال الشهر لعام 1441 هجرياً

يحتفل العالم الإسلامي بشهر رمضان لعام 1441 هجرياً. قدوم الشهر الفضيل يعني تغيير في نظام اليوم و يقوم كل شخص بتحويل نظام يومه و مواعيده للإهتمام بالعبادة بشكل اكبر من باقي اشهر العام. و لذلك في هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من التطبيقات التي ستساعدك في استغلال ايام الشهر الكريم و تنظيم وقتك بشكل جيد طول الشهر. سأقسم هذا المقال الى قسمين. قسم خاص بالعبادة. و قسم خاص بمساعدتك على تنظيم وقتك. لذلك اكمل القرائة. ستستفيد

تطبيقات تساعدك على العبادة في رمضان

في هذا القسم سأذكر التطبيقات التي ستساعدك على اداء عباداتك المطلوبة منك في الشهر الكريم. الصوم و الصلاة و قرائة القرآن. لذلك سأركز على هذا في هذا القسم من المقال. تطبيقات كلها تختص بالعبادات و تساعدك عليها.

Salatuk

تطبيق لمواعيد الصلاة. يساعدك هذا التطبيق يعرض كل مواعيد الصلاة الخاصة بك. طبعاً يقوم بعرض توقيت الصلاة بشكل دقيق بناء على موقعك الخاص. و يقوم بتنبيهك لإقتراب ميعاد الصلاة و حلول ميعاد الصلاة. مع عرض اتجاه القبلة اياً كان موقعك. طبعاً يعرض لك كل شئ سواء من التطبيق او من خلال Widgets على الشاشة الرئيسية. التطبيق مجاني و متوفر بشكل مجاني على متجر Google Play Store

Prayer Now

هذا تطبيق آذان آخر. يعرض لك كل الأساسيات التي تحتاجها من مواقيت الصلاة و الأذان و خلافها. الا انه يتناسب مع شهر رمضان بشكل اكبر. حيث انه يحمل ميقات خاص باذان المغرب و انه ميعاد الإفطار. مع وجود ميقات للإمساك و انه وقت اذان الفجر و بداية صيام اليوم الجديد. كما انه يحمل امكانية قرائة القرآن الكريم من على التطبيق لأنه من السنة ختم القرآن في شهر رمضان ايضاً. فهذا يجعل التطبيق مميزاً و مناسباً للشهر بشكل كبير

تطبيق نختم

هذا تطبيق جيد جداً. يساعدك على ختم القرآن الكريم عن طريق استعمالك للهاتف المحمول. و ذلك بأنه يعرض لك آية او مجموعة آيات و ذلك عندما تقوم بفتح هاتفك كل مرة. اذا فتحت هاتفك يظهر لك الآية لتقوم بقرائتها. انا اجد على تطبيق Digital Wellbeing اني قمت بفتح هاتفي حتى الآن 43 مرة لليوم فقط. هناك ايام اصل بها لأكثر من 300 مرة. لذلك فهذا التطبيق جيد سيساعدك بشكل كبير .

Google Play Books

قد تستعجب لماذا انصح بتطبيق لقرائة الكتب الإلكترونية في هذا المقال. و في وسط تطبيقات خاصة بشهر رمضان. في الواقع يمكنك استعمال تطبيق Google Play Books في قرائة القرآن طول الشهر حيث هناك نسخة كاملة من المصحف على التطبيق يمكنك اضافتها الى مكتبتك الخاصة. كما يمكن للتطبيق قرائة القرآن. و لكنها قرائة فقط ليست تلاوة فلا انصح بها بشكل كبير. و لكن لتستطيع انت القرائة فهذا اختيار مثالي

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تطبيقات الـPodcats

اذا اردت الإستماع الى القرآن الكريم من خلال الهاتف. فبدلاً من تحميله في صيغة ملفات MP3 يمكنك تحميله على صيغة حلقات Podcasts. و ذلك عن طريق البحث عن اسم السورة او اسم القارئ على تطبيق الـPodcasts الذي تستعمله. انا استعمل Google Podcasts. يمكنك تحميل الآيات بتلاوتها من التطبيق و الإستماع لها بسهولة. و قد تحدثنا عن تطبيقات الـPodcasts في مقال سابق. سأتركه لكم

تنظيم الوقت في شهر رمضان

من المشاكل التي تواجه العديد من الناس هي تنظيم الوقت في شهر رمضان. و ذلك لتغيير ميعاد الوجبات الخاص به. اضافة ميعاد وجبة جديد. تنظيم الوقت لصلاة التراويح. او هناك المشكلة التي تواجهك طول العام و حياتك تقريباً و هي عدم تضييع الوقت و لذلك سأذكر بعض التطبيقات التي ستساعدك على ذلك فأكمل القرائة

Lock My Phone for Study

هذا التطبيق ليست اول مرة اذكره على الموقع. و ذكرته قبل ذلك في مقال افضل تطبيقات الطلاب على اندرويد. سأترك الرابط طبعاً. ميزة هذا التطبيق انه يقوم بغلق هاتفك بشكل تام. بدون اي امكانية لإستعماله غير لفتح الكاميرا او المكالمات الهاتفية فقط. غير ذلك فلن يمكنك فتح الهاتف. بمجرد فتحك للهاتف سيقوم التطبيق بإغلاقه مجدداً و ذلك لمدة زمنية معينة تحددها انت. هذا التطبيق جيد ليمنع تشتيت انتباهك او تضييع وقتك. لذلك هذا تطبيق جيد. طبعاً هناك شركات تضع هذه الميزة في هواتفها بالفعل سأذكر الشركات التي تقوم بذلك ايضاً

شركات تستعمل نفس الوضع

شركة OnePlus تحت اسم Zen mode

شركة Samsung تحت اسم Focus Mode

في بعض اجهزة شاومي تحت اسم Focus Mode

Digital Wellbeing focus mode

في الغالب لن تحتاج لتحميل شئ هنا لأن Digital Wellbeing تعتبر خاصية من خواص Android اضافتها Google في فترة قريبة. تحديداً في Android 9 تقريباً. يهدف تطبيق Digital Wellbeing الى اخبارك كم من الوقت تقضيه على هاتفك. كل مرة تقوم بفتحه. و اخيراً هناك الـFocus Mode الذي يمكنك من اغلاق احد تطبيقاتك حتى تريد ان تأخذ راحة من العمل. بعد الراحة يتوقف التطبيق تماماً. حتى تأخذ راحة اخرى. و هكذا. سيفيدك هذا التطبيق بدلاً من ان تقوم بإغلاق هاتفك بالكامل. و هكذا ستنظم وقتك في رمضان

Post Box

تطبيق من Google يهدف للتحكم في الإشعارات الخاصة بك. بحيث انه لن يظهر لك اي اشعارات من تطبيقاتك الا في مواعيد تحددها انت مسبقاً. فالبتالي لن تكون هناك مشكلة من ان يضايقك الهاتف بإشعارات كثيرة. فتصل اشعاراتك 4 مرات يومياً مثلاً. في اوقات معينة تحددها انت مسبقاً. لذلك هذا تطبيق جيد جداً و مفيد

في النهاية رمضان كريم على كل متابعينا و على الأمة الإسلامية جميعاً. و نتمنى ان يكون شهر خير على سائر الأمة و ندعو الله ان يرفع عنا البلاء في شهره الكريم. و كل عام و انتم بخير