فاطمة أيت طالب - دبي - كما تابعتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة Huawei للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series، وهي السلسلة التي تشمل ثلاثة هواتف ذكية، على الأقل حتى الآن وهي Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro و Huawei Nova 7 SE.
كما جرت العادة دائمًا بعد الإعلان عن منتج جديد، فقد قامت شركة Huawei الآن بإصدار مجموعة من الإعلانات الترويجية لهذه الهواتف الذكية الثلاثة والتي تسلط فيها الضوء على أهم العناصر التي تمتاز بها هذه التشكيلة، مثل الكاميرات والشاشات والتصميم، ويمكنكم مشاهدة هذه الإعلانات الترويجية أدناه :
في حالة إذا كنتم معجبين بهذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة من شركة Huawei وترغبون في معرفة المزيد عنها، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر Huawei تنشر الإعلانات الترويجية الأولى لسلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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