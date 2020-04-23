Meizu تواصل التشويق للهاتف Meizu 17، والآن تكشف لنا عن تصميمه

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Meizu على التشويق لهاتفها الرائد القادم Meizu 17 في الأيام القليلة الماضية، وقد كشفت للتو عن صورة رسمية تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف. وبالإضافة إلى الصورة، فقد كشفت لنا شركة Meizu كذلك أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في اليوم الثامن من شهر مايو المقبل.

وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فسوف يأتي الهاتف Meizu 17 المرتقب مع شاشة طويلة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وتضم مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، وسيأتي كذلك مع إطار من المعدن، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف تتوسطها حلقة الفلاش LED.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Meizu 17 سيصل مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع شاشة OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومع ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5، فضلا عن كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4500mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيدعم كذلك WiFi 6 وشبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.