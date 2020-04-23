Huawei تُعلن رسميًا عن تشكيلة Huawei Nova 7 Series، وتُكلف إبتداءً من 340$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series، والتي تشمل ثلاثة هواتف ذكية وهي Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro و Huawei Nova 7 SE. جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تدعم تكنولوجيا 5G، وتضم كاميرات أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وبطاريات بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W. الفرق الكبير بين هذه الهواتف الذكية الثلاثة يكمن في الشاشات والمعالجات، فالهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro يضمان المعالج HiSilicon Kirin 985، بينما يضم الهاتف Huawei Nova 7 SE المعالج HiSilicon Kirin 820.

Huawei Nova 7

وبالنسبة للهاتف Huawei Nova 7، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

الهاتف Huawei Nova 7 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالعودة إلى الكاميرا المقربة، فهي لا تستند على مبدأ المنظار، وتوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3 فقط وتقريبًا هجينًا قدره ×5. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

سيتم عرض الهاتف Huawei Nova 7 باللون الأسود والأرجواني والأخضر والأحمر والفضي، وسيُكلف ما يُعادل 425 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 480 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الإنتقال للحديث عن الهاتف التالي، فهذا الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 28 أبريل.

Huawei Nova 7 Pro

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أما بخصوص الهاتف Huawei Nova 7 Pro، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تمتاز بدقة 32 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف Huawei Nova 7 Pro الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالعودة إلى الكاميرا المقربة، فهي تستند على مبدأ المنظار في هذا الهاتف، مما يجعلها توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 فقط وتقريبًا هجينًا قدره ×50. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

سيتم عرض الهاتف Huawei Nova 7 Pro باللون الأسود والأرجواني والأخضر والأحمر والفضي، وسيُكلف ما يُعادل 522 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 580 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الإنتقال للحديث عن الهاتف التالي، فهذا الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 28 أبريل مع العلم بأنه متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق هناك.

Huawei Nova 7 SE

أما بالنسبة الهاتف Huawei Nova 7 SE، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

الهاتف Huawei Nova 7 SE الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

سيتم عرض الهاتف Huawei Nova 7 SE باللون الأسود والأرجواني والأخضر والفضي، وسيُكلف ما يُعادل 340 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 395 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 28 أبريل مع العلم بأنه متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق في البلد الأم.