التحديث الأحدث لتشكيلة Galaxy S20 Series يقوم بإصلاح مشكلة ظهور اللون الأخضر في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضحنا لكم في الأسبوع الماضي أن هناك العديد من مستخدمي الهاتف Galaxy S20 Ultra الذين يعانون من مشكلة ظهور لون أخضر غريب على شاشات هواتفهم الذكية. وفقا للمستخدمين، فقد كان هذا الخلل يظهر في العديد من التطبيقات وربما يكون ناتجًا عن تحديث سابق تم إصداره للهاتف.

الآن، قررت شركة سامسونج تقديم حل لهذا الخلل عبارة عن تحديث جديد عبر الهواء يجري حاليًا إصداره في أوروبا ويحمل البنية رقم G98xBXXU1ATD3. هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه نحو 154 ميغابايت تقريبًا، ولكن سجل التغييرات لا يذكر الأخطاء والأشياء التي تم إصلاحها في هذا التحديث بإستثناء أنه يقوم بتحسين ثبات النظام وإصلاح مجموعة من الأخطاء، ولكن أوضح المستخدمون الذين حصلوا على هذا التحديث أنه يقوم فعلاً بإصلاح مشكلة ظهور اللون الأخضر على الشاشة والتي تحدثنا عنها سابقًا. كالعادة، يجب أن يشق هذا التحديث طريقه إلى المزيد من المناطق في الأسابيع القادمة.





كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.