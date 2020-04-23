الهاتف Vivo iQOO Neo 3 يصل رسميًا مع المعالج SD865، والشحن السريع بقوة 44W مقابل 380$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 ليكون بذلك البديل الأرخص للهاتف Vivo iQOO 3 5G الذي أعلنت عنه الشركة في الشهر الماضي.

الهاتف Vivo iQOO Neo 3 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبدعمها لمحتوى HDR10. وكما تلاحظون، فهذه الشاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

الهاتف Vivo iQOO Neo 3 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdagon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.1، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

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هذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة iQOO UI التابعة لشركة iQOO نفسها، ويضم مكبرات صوتية مزدوجة، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm.

عمومًا، سيتم عرض الهاتف Vivo iQOO Neo 3 الجديد للبيع باللونين الأسود والأزرق، وسيكلف إبتداءً من 380 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 423 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 466 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB. وبالنسبة لنسخة 8GB/256GB الأرقى، فهي ستُكلف ما يُعادل 480 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق في الصين إلى غاية 29 أبريل. ومع ذلك، فليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي في حالة إذا كانت الشركة تخطط لذلك بالفعل.