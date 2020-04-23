Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme X50m 5G مع شاشة 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث والذي أطلقت عليه إسم Realme X50m 5G، وهو الهاتف الذي قررت الشركة الصينية تزويده بالمعالج Snapdragon 765G، وهو نفسه المعالج المستخدم في الهاتف Realme X50 5G. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

الهاتف Realme X50m 5G الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

Advertisements





هذا الهاتف الأحدث من شركة Realme يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Realme UI التابعة لشركة Realme نفسها.

عمومًا، الهاتف Realme X50m 5G الجديد سيُعرض للبيع باللونين الأزرق والأبيض مقابل 280 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأن هذا الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 29 أبريل، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.