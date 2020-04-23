شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG فى يوم الأرض: معا يمكننا أن نصبح أقوى خوذة المستوى الثالث لأرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الحساب الرسمى للعبة PUBG موبايل، على يوم الأرض والذى احتفل به العالم أمس 22 إبريل، وذلك بصورة مبتكرة تتماشى مع اللعبة الأشهر عالميا.

واستعان الحساب الرسمى بصورة لكوكب الأرض، ترتدى خوذة اللاعبين فى لعبة PUBG ، وعلق الحساب عليها قائلا، "حماية الكوكب مع PUBG .. معا يمكننا أن نصبح أقوى خوذة للمستوى الثالث لأرضنا.. قم بدورك لحماية بيئتنا اليوم"



بابجي على انستجرام

وكان تقرير حديث قد كشف أن مطورى لعبة بابجي الشهيرة وضعوا تصور جديد للعبة يوم 16 أبريل ، حيث نشرت الشركة صورة مثيرة للجدل على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، والتى كتبت عليها "Cold Front Survival" والذى يبدو أنه وضع جديد للعبة.

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وبحسب موقع TOI الهندى، هناك بعض التقارير التى أشارت إلى أنها يمكن أن تكون خريطة جديدة أيضا، حيث يدعي البعض على تويتر أنها نسخة ثلجية من الخريطة الكلاسيكية Erangel، فيما كانت هناك تغريدات من حساب PUBG Mobile الرسمي مع صور مختلفة ، قائلة إن Cold Front Survival سيبدأ في 16 أبريل، ومن الوصف المكون من سطر واحد وأحدث صورة له ، فيبدو أن Cold Front Survival سيكون منطقة جليدية على غرار خريطة Vikendi.