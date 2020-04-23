شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوم الأرض الأول قبل 50 عام كان عامل ازاى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن المرة الأولى التي احتفل بها العالم بيوم الأرض كانت في 22 أبريل 1970، حيث خرج ملايين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد للخارج لحضور الفعاليات الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية عن سوء معاملة الكوكب، وكان يُنظر إلى البيئة في ذلك الوقت على أنها قضية محايدة يمكن أن يشارك فيها الجميع.



يوم الأرض من 50 عام

لم يكن هناك احتفال آخر بيوم الأرض حتى عام 1990، ولم يصبح حدثًا سنويًا حتى عام 2000، في حين أن تغير المناخ لم يكن بعد موضوعًا رئيسيًا في يوم الأرض الأصلي، إلا أن بعض الطلبات على الطاقة المستدامة والاستهلاك الأكثر دقة كانت تميز هذه المسيرات.



يوم الأرض

وتشابهت مسيرات يوم الأرض الأولى مع المسيرات المناخية التي قادها الطلاب في عام 2019، والتي جذبت الملايين من أطفال المدارس إلى الشوارع.

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فعاليات يوم الأرض

ويظل يوم الأرض احتفالا يحاول فيه النشطاء بشكل خاص، أن ينشروا الوعى بضرورة حماية الكوكب وتقليل الضغط عليه، ولعل قضايا المناخ والاحتباس الحرارى والتلوث على رأس هذه الأزمات التي توجهها البيئة، وكذلك تسبب الإنسان في انقراض العديد من الأنواع.