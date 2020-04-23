تكنولوجيا: هواوي تجلب ميزة Sp02 في تحديث جديد لساعة Watch GT2 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في دفع ميزة Sp02 لمستخدمي ساعة Watch GT2 الذكية في تحديث جديد، حيث تدعم ميزة Sp02 قياس مستويات الأكسجين في الدم.

أطلقت شركة هواوي الإصدار 1.0.6.26 من تحديث برمجيات ساعة Watch GT2 الذكية، الذي يدعم مراقبة صحة المستخدم بكفاءة أعلى من خلال ميزة Sp02، كما يأتي التحديث بدعم أفضل لإستقرار النظام.

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يتوفر التحديث الجديد لساعة Watch GT2 الذكية عبر تطبيق health، حيث يأتي التحديث بإستقرار أفضل في النظام، كما تأتي ميزة SpO2 لتقدير مستويات الأكسجين في الدم، حيث يتراوح المعدل الطبيعي للأكسجين في الدم بين 90 إلى 100، بينما قد يؤدي إنخفاض مستوى الأكسجين عن هذا المستوى إلى تأثر صحة المستخدم.

ومن المتوقع أن تدعم ميزة SpO2 في ساعة Watch GT2 الذكية المستخدمين من الرياضيين، أو من كبار السن، أو المستخدمين المصابين بأمراض الرئة وضيق التنفس لتفادي إنخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

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