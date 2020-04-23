شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يستعد لطرح تحديث لدعم التشفير مع تجاوز عدد المستخدمين 300 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة زووم فيديو كوميونيكيشنز إنها بصدد تحديث خصائص التشفير فى تطبيقها للمحادثات الجماعية بالفيديو للتغلب على مخاوف أمنية مع ارتفاع عدد المستخدمين 50 بالمئة خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن أكثر من 300 مليون يستخدمون تطبيق زوم يوميا حاليا بعدما قفز عددهم بواقع 100 مليون خلال 22 يوما، وجاء ذلك برغم سيل من الانتقادات واجهها التطبيق من خبراء فى الأمن الإلكترونى ومستخدمين بسبب ثغرات تتعلق بالتشفير.

وقفز استخدام Zoom بعد إقبال الشركات والأحزاب السياسية والمدارس والمنظمات والملايين فى أنحاء العالم على العمل من المنازل بعد فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وشملت العيوب الأمنية فى التطبيق اقتحام مستخدمين غير مدعوين لمؤتمرات فيديو، ولمواجهة ذلك قالت الشركة إنها ستصدر نسخة جديدة من التطبيق، باسم زوم 5.0 خلال أسبوع.

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وأطلقت الشركة، التى تتنافس أيضا مع تطبيق تيمز لمايكروسوفت وتطبيق ويبيكس لشركة سيسكو، أيضا خطة مدتها 90 يوما لإدخال تحسينات على التطبيق كما عينت مسؤول الأمن السابق فى فيسبوك أليكس ستاموس مستشارا لها.

جدير بالذكر أعلنت منصة منذ عدة أيامZoom أنها ستتيح لعملاء النسخة المدفوعة اختيار مراكز البيانات التى يمكن توجيه المكالمات من خلالها ابتداء من 18 أبريل الجاري، وتأتى التغييرات بعد أن وجد تقرير صادر عن مختبر Citizen Lab بجامعة تورنتو أن Zoom ولدت مفاتيح تشفير لبعض المكالمات من الخوادم فى الصين، حتى لو لم يكن هناك أى شخص موجود فى الصين ضمن المكالمة.