شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين الأشخاص فى إندونيسيا معرضون لخطر تسونامى مدمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا حدث واحدا من هذه الكوارث الطبيعية في العالم الحديث، فإن أكثر المواقع المعرضة للخطر ستكون مدينتا باليكبابان وساماريندا، حيث يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 1.6 مليون شخص.
ويقول الباحثون، إن العاصمة الجديدة لإندونيسيا في خليج باليكبابان ستتأثر بشدة، فأكد فريق البحث، بقيادة جامعة هيريوت وات في إدنبره، إن النتائج تشير إلى أن المجتمعات الساحلية في البلاد بدون أنظمة إنذار قد تكون معرضة لخطر التسونامي الناتجة عن الانهيارات الأرضية المماثلة.
وقالت الباحثة راشيل براكينريدج: "أكبر الانهيارات الأرضية تضم 600 كيلومتر مكعب من الرواسب، بينما أصغرها تم تحديدها فى خمسة كيلومترات مكعبة".
وسيملأ الحطام الذى ينتجه أكبر الانهيارات الأرضية المحددة ميناء سيدني 1000 مرة، فرسم فريق الباحثين خريطة تحت قاع البحر باستخدام البيانات الزلزالية، وتشمل المناطق المعرضة للخطر الموقع المقترح للعاصمة الإندونيسية الجديدة في جزيرة بورنيو.
توفي أكثر من 4000 شخص في جميع أنحاء البلاد في العامين الماضيين وحدهم بسبب تسونامي خليج بالو و Anak Krakatau.
وقال يوديان نيكلسون ، الذي قاد البحث في جامعة هيريوت وات، إن الانهيارات الأرضية كانت أحد الآثار الجانبية لتيار قوي عبر المضيق.
ويوضح: "يعمل التيار كحزام ناقل، وينقل الرواسب من دلتا مهاكم ويلقيها في المنحدر القاري العلوي إلى الجنوب، مما يجعل قاع البحر أكثر انحدارًا وضعفًا وأكثر عرضة للانهيار".
كما أنه لدى إندونيسيا تدابير للتخفيف والإنذار المبكر مطبقة في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن ليس في المنطقة التي ستتأثر بموجة تسونامي الناتجة عن هذه الانهيارات الأرضية، وهذا يشمل مدينتي باليكبابان وساماريندا اللتين يبلغ عدد سكانهما مجتمعة أكثر من 1.6 مليون شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ملايين الأشخاص فى إندونيسيا معرضون لخطر تسونامى مدمر.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.