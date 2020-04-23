عاصفة وحرارة عالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس الجمعة، أول أيام رمضان، يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية طقسا حارا نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

وأوضحت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

- القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

- الوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 17

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

- شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

وكان خبراء الأرصاد قد أكدوا أن أول أيام رمضان، يشهد طقسا غير مستقر، حيث تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، مما يتسبب في نشاط الرياح والأتربة، لتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

من جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يوم الجمعة سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح بين 6 لـ 7 درجات، فضلا عن تأثر البلاد بكتلة هوائية لرياح جنوبية غربية محملة بالأتربة.

نصائح هامة

Advertisements

وناشد شاهين، المواطنين بتجنب التعرض لآشعة الشمس، فضلا عن تحذير مرضى الربو والحساسية والأمراض الصدرية بعدم الخروج بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة نهاية يوم الجمعة على مناطق من شمال البلاد قد تمتد للقاهرة.

توقعات الأرصاد

وكننت الأرصاد قد أصدرت بيانا أعلنت فيه تفاصيل طقس أول رمضان، مؤكدة أنه غير مستقر، حيث يسوده ارتفاعا في درجات الحرارة نهارًا مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، قد تصل لحد العاصفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر واضطراب على خليج السويس، وعاصفة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى من 17 إلى 35، الوجه البحري من 17 إلى 34، السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 25، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 16 إلى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 23 إلى 34، شمال الصعيد من 21 إلى 38، جنوب الصعيد من 26 إلى 38.

وتشير توقعات الأرصاد إلى انخفاض ملخوظ في درجات الحرارة ثاني وثالث أيام الشهر الكريم، حيث يسود السبت والأحد طقس معتدل مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى من 16 إلى 26، الوجه البحري من 16 إلى 25، السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 17 إلى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 22 إلى 30، شمال الصعيد من 19 إلى 27، جنوب الصعيد من 28 إلى 35.