علوم وتكنولوجيا

تويتر تريد تسهيل العثور على التغريدات المقتبسة

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شركة تويتر أنها تختبر خيارًا جديدًا يتيح لك رؤية جميع التغريدات المقتبسة من تغريدة واحدة في الوقت الحالي، وأوضحت عدة لقطات شاشة نشرها المستخدمون تفعيل هذه الميزة، بحيث يمكن رؤية عداد جديد يسمى “إعادة التغريد مع التعليقات” جنبًا إلى جنب مع العدادات الحالية المخصصة للإعجابات وإعادة التغريد.

وقالت المنصة إنها تختبر الميزة في الوقت الحالي مع مجموعة صغيرة من مستخدمي تويتر على (iOS)، وبالرغم من أن الميزة لن تعرض لك أي شيء لا يمكنك العثور عليه حاليًا باستخدام وظيفة البحث الخاصة بالخدمة، لكنها تجعل الأمور أسهل بكثير.

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وتعتبر هذه الميزة مهمة لبعض مستخدمي تويتر الذين يستخدمون التغريدات المقتبسة للرد على تغريدة بدلاً من استخدام وظيفة الرد المضمنة في الخدمة لتنظيم التغريدات بدقة في تسلسل المحادثات، وفي حال كنت تريد في الوقت الحالي العثور على التغريدات المقتبسة فيجب عليك لصق عنوان (URL) للتغريدة في مربع البحث الخاص بالخدمة.

ونشر (كايفون بيكبور) Kayvon Beykpour، رئيس المنتج في شركة تويتر، تغريدة توضح أن الشبكة الاجتماعية تختبر هذا الخيار الذي يتيح لك رؤية إعادة التغريد مع التعليقات، ويعني هذا جميع التغريدات المقتبسة، بحيث يمكنك رؤية إعادة التغريد مع تعليقات أو بدون تعليقات عند النقر على تسمية إعادة تغريد تغريدة.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر قد جربت بعض التغييرات لواجهة المستخدم على مدار العام الماضي، لكن القليل جدًا منها تحول بالفعل إلى ميزات كاملة، إذ كان هناك تسمية “المغرد الأصلي” الهادفة إلى تسليط الضوء على من بدأ سلسلة محادثات معينة، وميزة تأجيل الإشعارات، وخيار الحصول على إشعارات للردود على تغريدة فردية.

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