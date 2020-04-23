تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هاتف iQOO Neo 3 5G بمعدل تحديث 144Hz وسعر 381 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتف iQOO Neo 3 5G، وهو أحدث الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 865، كما يدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة، ويتوفر للبيع في 29 من أبريل بسعر يبدأ من 381 دولار.

يتميز هاتف iQOO Neo 3 5G بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، بأبعاد 20:9، كما تشغل الشاشة نسبة 90.4% من إطار الهاتف، كما يدعم الهاتف معدل تحديث للإطارات 144Hz، مع دعم التبديل إلى معدل تحديث 120Hz، و90Hz.

كما ينطلق هاتف iQOO Neo 3 5G برقاقة معالج Snapdragon 865، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

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أيضاً يأتي هاتف iQOO Neo 3 5G بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.79 وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يضم هاتف iQOO Neo 3 5G مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، وشريحة AK4377A Hi-Fi، مع مكبرات صوتية ستريو، ومعايير Hi-Res في الصوتيات.

هاتف يتميز بقياسات 163.71 في 75.55 في 8.93 مم، مع وزن 198.1 جرام، ويدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، والبلوتوث 5.1، وWi-Fi 6 802.11 ax، ويضم منفذ USB C، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية شحن سريع بقدرة 44W، ويأتي هاتف iQOO Neo 3 5G بسعر يبدأ من 381 دولار.

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