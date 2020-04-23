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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتف iQOO Neo 3 5G، وهو أحدث الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 865، كما يدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة، ويتوفر للبيع في 29 من أبريل بسعر يبدأ من 381 دولار.
يتميز هاتف iQOO Neo 3 5G بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، بأبعاد 20:9، كما تشغل الشاشة نسبة 90.4% من إطار الهاتف، كما يدعم الهاتف معدل تحديث للإطارات 144Hz، مع دعم التبديل إلى معدل تحديث 120Hz، و90Hz.
كما ينطلق هاتف iQOO Neo 3 5G برقاقة معالج Snapdragon 865، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.
أيضاً يأتي هاتف iQOO Neo 3 5G بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.79 وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.
كما يضم هاتف iQOO Neo 3 5G مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، وشريحة AK4377A Hi-Fi، مع مكبرات صوتية ستريو، ومعايير Hi-Res في الصوتيات.
هاتف يتميز بقياسات 163.71 في 75.55 في 8.93 مم، مع وزن 198.1 جرام، ويدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، والبلوتوث 5.1، وWi-Fi 6 802.11 ax، ويضم منفذ USB C، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية شحن سريع بقدرة 44W، ويأتي هاتف iQOO Neo 3 5G بسعر يبدأ من 381 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هاتف iQOO Neo 3 5G بمعدل تحديث 144Hz وسعر 381 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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