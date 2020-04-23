إشاعة جديدة تقترح قدوم الجهاز اللوحي Redmi Pad 5G مع مواصفات مميزة وبسعر إقتصادي للغاية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مر عامان تقريبًا على إطلاق شركة Xiaomi لآخر جهاز لوحي ولم يكن هناك قط جهاز لوحي من علامتها التجارية الفرعية Redmi، ولكن يبدو أن ذلك على وشك أن يتغير في اليوم 27 أبريل في حالة إذا كانت الشائعات التي وردتنا اليوم صحيحة. لسنا متأكدين من صحة هذه الشائعات، ولكن هذا الجهاز اللوحي يبدو جيدًا جدًا لدرجة سيرغب الجميع في الحصول عليه.

الشائعات الجديدة ذكرت أن الجهاز اللوحي Redmi Pad 5G القادم سيصل مع المعالج Snapdragon 765G مما سيجعله واحدًا من أولى اللوحيات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في السوق. هذه الأجهزة اللوحية لا تزال نادرة جدًا ولا يوجد أي جهاز لوحي يدعم 5G يُكلف 285 دولار أمريكي والذي تردد الآن بأنه السعر الذي سيصل به الجهاز اللوحي Redmi Pad 5G إلى السوق.

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هذه الشائعات ذكرت كذلك أن Redmi Pad 5 سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وهو ما يُعتبر نادرًا جدًا في سوق الأجهزة اللوحية وبالسعر الزهيد المذكور آنفًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن هذا الجهاز اللوحي سيصل كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مما سيجعله الجهاز اللوحي الأعلى دقة على مستوى الكاميرا.

الشائعات ذكرت أيضًا أن الجهاز اللوحي Redmi Pad 5G سيدعم الشحن السريع بقوة 30W، وسيضم أربع مكبرات للصوت. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن شركة Xiaomi لم تؤكد أو تشوق لقدوم مثل هذا الجهاز اللوحي. أوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة Xiaomi مؤخرًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الشركة لم تتخلى عن سوق الأجهزة اللوحية، ولكن هذا لا يعني الكثير.

هذه الشائعات تقترح قدوم الجهاز اللوحي Redmi Pad 5G في اليوم 27 من شهر أبريل الجاري جنبًا إلى جنب مع Xiaomi Mi 10 Youth. ونظرًا إلى أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، فسوف يكون من الأفضل للجميع لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.