iPhone SE 2020 يأكل من مبيعات iPhone 11 Series، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة آبل في الأسبوع الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020. تم عرض هذا الهاتف للطلب المسبق في نهاية الأسبوع الماضي، وأوقات الشحن بدأت بالفعل تتمدد إلى شهر مايو بسبب الطلب المرتفع على الهاتف.

الآن، وفقا لتقرير جديد من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بشحن 12 إلى 14 مليون وحدة من الهاتف iPhone SE 2020 في هذا الربع، وتليها 10 ملايين وحدة أخرى في الربع الثالث.

ومع ذلك، أوضح Ming-Chi Kuo أن ذلك سيكون على حساب طرازات iPhone 11، فالوضعية التي يعيشها العالم حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا والمخاوف المالية جعلت العديد من المستهلكين يفكرون في شراء المنتجات الإقتصادية. ونتيجة لنفس الأسباب، يُتوقع الآن أن تقوم شركة آبل بشحن وحدات أقل بنسبة 30 في المئة في الربع الثاني من هذا العام عما تم توقعه في السابق.

وبغض النظر عن iPhone SE 2020، فقد أوضح لنا المحلل Ming-Chi Kuo كذلك أن شركة آبل مُجبرة على تأخير إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series، أو بعض الطرازات منها على الأقل لشهر واحد أو شهرين على الأقل بسبب بعض المشاكل على مستوى الإنتاج والتي نتجت بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.