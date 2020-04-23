تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق iPhone SE Plus للنصف الثاني من العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في الأسبوع الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020. وصل هذا الهاتف مع شاشة أكبر بحجم 4.7 إنش مقارنة مع الهاتف iPhone SE الأول، ولكن كما سمع البعض منكم، فقد كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل تعمل أيضًا على هاتف آخر سيحمل على الأرجح إسم iPhone SE Plus.

تردد في الأصل أنه سيتم إطلاق iPhone SE Plus في النصف الأول من العام 2021، ولكن صدر الآن تقرير جديد من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo يُفيد أن شركة آبل قررت تأخير إطلاق الهاتف iPhone SE Plus إلى النصف الثاني من العام 2021. لسنا متأكدين من السبب وراء تأخير إطلاق iPhone SE Plus، ولكن في كلتا الحالتين، قد يضطر أولئك الذين يتطلعون للحصول على هذا الهاتف إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً.

ووفقا للشائعات، فقد تردد في الفترة الماضية أن الهاتف iPhone SE Plus سيصل مع شاشة أكبر بحجم 5.5 إنش أو 6.1 إنش تمتاز بنفس تصميم شاشات هواتف iPhone الحالية. ومع ذلك، على الرغم من أنه سيتم تبني نفس تصميم هواتف iPhone الحالية، فإن الهاتف iPhone SE Plus لن يحصل على تقنية التعرف على الوجه Face ID، وإنما سيضم بدلاً من ذلك مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في زر التشغيل على الجانب.

من غير الواضح ما إذا كان iPhone SE Plus سيحل محل iPhone SE 2020 الحالي أو ما إذا كان سيتم عرضهما للبيع بجانب بعضهما البعض. لقد رأينا شركة آبل تحقق نجاحات كبيرة مع iPhone XR و iPhone 11 و iPhone SE، ونتيجة لذلك، فنحن متشوقون لمعرفة ما إذا كان الهاتف iPhone SE Plus سيحظى بنفس القدر من الإهتمام من المستهلكين.