تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50m 5G بمعدل تحديث 120Hz وسعر 282 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme X50m 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 765G، ويدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة.

كشفت Realme النقاب عن أحدث هواتف 5G المتوسطة Realme X50m 5G، الذي يضم شاشة LCD بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 90.4% من إطار الهاتف، وتدعم معدل تحديث للإطارات 120Hz، أيضاً تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Realme X50m 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويأتي بشريحة 5G مدمجة لدعم أنماط SA/NSA مع شبكات sub-6GHz.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Realme X50m 5G بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro.

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هاتف Realme X50m 5G يتميز بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مع ميزة الإستجابة السريعة لفتح الهاتف، ويدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، ومعايير Hi-Res في الصوتيات.

أيضاً يضم هاتف Realme X50m 5G بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن Dart Charge بقدرة 30W لشحن الهاتف بنسبة 70% خلال 30 دقيقة فقط.

كما يتميز الهاتف بقياسات 163.8 في 75.8 في 8.9مم، مع وزن 194 جرام، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأبيض، بسعر يبدأ من 282 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم في السوق الصيني وينطلق للبيع في 29 من أبريل.

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